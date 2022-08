Il meglio del tech a metà prezzo su Banggood: fino a -50% su stampanti 3D, incisori e tanto altro

Il ritorno alla vita di tutti i giorni, dopo il divertimento e le continue scoperte durante le vacanza, può essere traumatico. Per questo motivo store e brand hanno deciso di portarvi un po' di relax con tutta una serie di iniziative promozionali in modo tale da farvi tornare il sorriso. Banggood non poteva di certo rimanere con le mani in mano: ecco tutti i dettagli sul nuovo evento votato al risparmio, con tante offerte tech, flash sale, coupon e iniziative particolari!

Banggood festeggia il ritorno a scuola e in ufficio con nuove offerte tech!

Partiamo subito con una panoramica dell'iniziativa: le nuove offerte tech di Banggood dureranno fino al 7 settembre e vi permettono di mettere le mani sul meglio dell'elettronica a prezzi super, fino al 50% di sconto. Auricolari TWS, stampanti 3D, telecamere di sicurezza, caricabatterie, speaker Bluetooth, power bank, tastiere per PC, incisori laser, smartphone, indossabili… insomma, si spazia tra tantissimi prodotti differenti!

All'interno della pagina dedicata alla promozione sono presenti numerosi accessori tech in sconto. Inoltre abbiamo anche un paio di iniziative che vi elenchiamo di seguito.

I prodotti con deposito sono disponibili in forte sconto: basterà pagare un acconto seguendo la procedura (solitamente di 1€) e completare l'acquisto dal 7 al 10 settembre per ottenere un prezzo ribassato. Questo viene già indicato al momento del deposito. Abbiamo poi la sezione Snap Up con prodotti ad un prezzo irrisorio (1€) ma solo in quantità limitatissime.

Ed ora bando alle ciance ed ecco la pagina dell'iniziativa di Banggood! Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

