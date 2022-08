Xiaomi MIX Fold 2: per Lei Jun ci saranno smartphone più sottili

Xiaomi MIX Fold 2 ha subito catturato l'attenzione di tutti per le sue caratteristiche estetiche e tra queste c'è lo spessore. Infatti, il nuovo pieghevole del brand è tra i più sottili smartphone, da aperto, presenti sul mercato ed il CEO della compagnia scommette sul fatto che sarà difficile vedere modelli più sottili di questo.

Lo spessore di Xiaomi MIX Fold 2 è al minimo possibile per uno smartphone

Cosa ci dice, dunque, Lei Jun in merito allo spessore del suo ultimo pieghevole? Va considerato il fatto che MIX Fold 2, da aperto, è spesso solo 5.4 mm, quindi è praticamente sottilissimo e, insieme a Mate Xs 2 è attualmente lo smartphone più sottile sul mercato. Questo, per il CEO di Xiaomi, è attualmente il massimo raggiungibile, nel senso che dopo questo spessore è praticamente impossibile andare.

Dunque, cosa vuol dire questo? Che è molto probabile che non vedremo, nemmeno in futuro (o almeno così pare) smartphone più sottili di 5.4 mm, ma andandoci a ragionare, è anche corretto, visto che è piuttosto complesso trovare hardware che possa andare in uno spessore tanto esiguo, specie per i telefoni di tipo candybar, cioè quelli standard.

Poi, ovviamente (ed è quindi giusto concedersi il beneficio del dubbio), la prospettiva potrebbe cambiare e riusciremo a vedere tecnologie che possono entrare in smartphone sempre più sottili, quasi come fogli di carta, ma questa è un'altra storia. Intanto, se volete acquistare MIX Fold 2, vi lasciamo la guida su dove comprarlo.

