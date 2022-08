Moto RAZR 2022 piace: è record di vendite, risultati straordinari in soli 5 minuti dal lancio

Saranno le caratteristiche da vero top di gamma, sarà il suo particolare form factor e il suo prezzo di vendita estremamente competitivo, ma questo Moto RAZR 2022 piace… eccome se piace! Così tanto da aver segnato un nuovo record per casa Motorola. Ecco i dettagli!

Moto RAZR 2022, è record assoluto di vendite

Ad annunciarlo è stata la stessa Motorola: le vendite di Moto RAZR 2022 hanno segnato un record assoluto, registrando le 10.000 unità vendute in appena 5 minuti dal lancio. Lo smartphone ha debuttato in Cina con un prezzo iniziale di circa 862€, molto vicino – se non persino inferiore – a quello un più comune flagship, rendendolo molto competitivo.

Volendo sintetizzare le caratteristiche principali di Moto RAZR 2022, lo smartphone presenta uno schermo interno AMOLED pieghevole da 6.7″ con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 144 Hz, e un pannello esterno OLED da 2.7″.

Ad alimentare questo dispositivo è il SoC Qualcomm di ultima generazione Snapdragon 8+ Gen 1, accompagnato da 8 GB o 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione interna. Il comparto fotografico propone una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP e un obiettivo ultra-wide da 13 MP, mentre la fotocamera interna per selfie è da 32 MP. Passando alla batteria, Moto RAZR 2022 è dotato di una unità da 3.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33W.

Volete scoprire tutta la scheda tecnica dettagliata di Moto RAZR 2022? Allora date un'occhiata al nostro articolo dedicato, contenente tutte le informazioni su design, specifiche tecniche, uscita e prezzo del nuovo pieghevole firmato Motorola!

