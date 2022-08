Confusi da Redmi Note 11? Ecco la lista di tutti i modelli al mondo

Negli ultimi anni, Xiaomi ha provocato un certo grado di confusione quando si parla di nomi, e la famiglia Redmi Note 11 ne è la riprova. Sull'argomento ho dedicato un video-editoriale che vi invito a recuperare, visto che oggi lo riaffronteremo in veste aggiornata. Così come i suoi principali competitors, Xiaomi opera in diverse aree geografiche, principalmente Cina, India e Global (di cui fa parte l'Europa). Xiaomi ha creato questo sub-brand con l'intento di scindere l'azienda principale da Redmi, in modo che Xiaomi si dedichi alla fascia medio/alta e Redmi a quella medio/bassa. Ma in questa strategia si inserisce anche POCO, anch'essa creata da Xiaomi per aggredire il mercato quando si parla di smartphone convenienti. Il risultato, però, è una lista sconfinata di smartphone che spesso tendono a essere lo stesso modello reiterato in più nazioni, magari con nomi diversi ma specifiche identiche.

Ecco tutti i modelli che compongono la vasta famiglia Redmi Note 11

Per questo, ho deciso di proporvi una lista di quelli che sono tutti i modelli che compongono l'ampia famiglia Redmi Note 11, con relativi chipset e divisa per mercati di appartenenza. In grassetto trovate quelli che sono venduti qua in Italia: prendetelo come un vademecum per decifrare la strategia di mercato di Xiaomi, Redmi e POCO. Ma anche una guida utile per chi acquista da store asiatici e vuole evitare di acquistare il modello sbagliato. Inoltre, vi ricordo che c'è una nostra guida che vi spiega tutte le differenze fra i modelli in vendita in Italia.

Nome tecnico Nome commerciale Mercato spes Redmi Note 11

(Snapdragon 680) Global

India spesn Redmi Note 11 NFC

(Snapdragon 680) Global selene | eos Redmi 10 / 10 2022

(Helio G88) Global selene Redmi 10 Prime / 10 Prime 2022

(Helio G88) India selenes Redmi Note 11 4G

(Helio G88) China evergo Redmi Note 11 5G

(Dimensity 810) China evergo Redmi Note 11T 5G

(Dimensity 810) India evergo POCO M4 Pro 5G

(Dimensity 810) India evergreen POCO M4 Pro 5G

(Dimensity 810) Global xaga Redmi Note 11T Pro / 11T Pro+

(Dimensity 8100) India xaga POCO X4 GT

(Dimensity 8100) Global xaga Redmi K50i

(Dimensity 8100) China light Redmi Note 11E 5G

(Dimensity 700) China light | thunder Redmi 10 5G

(Dimensity 700) Global light | thunder POCO M4 5G

(Dimensity 700) Global light Redmi 11 Prime 5G

(Dimensity 700) India light POCO M4 5G

(Dimensity 700) India camellia Redmi Note 11 SE

(Dimensity 700) China rosemary Redmi Note 11SE

(Helio G95) India fleur | miel Redmi Note 11S

(Helio G96) Global

India fleur | miel POCO M4 Pro

(Helio G96) Global

India opal Redmi Note 11S 5G

(Dimensity 810) Global viva Redmi Note 11 Pro

(Helio G96) Global vida Redmi Note 11 Pro

(Helio G96) India veux Redmi Note 11 Pro 5G

(Snapdragon 695) Global peux Redmi Note 11 Pro+ 5G

(Snapdragon 695) India veux Redmi Note 11E Pro 5G

(Snapdragon 695) China veux POCO X4 Pro 5G (108 MP)

(Snapdragon 695) Global peux POCO X4 Pro 5G (64 MP)

(Snapdragon 695) India pissarro Redmi Note 11 Pro

(Dimensity 920) China pissarropro Redmi Note 11 Pro+

(Dimensity 920) China pissarropro Redmi Note 11 Pro+ 5G

(Dimensity 920) Global pissarro_fk Xiaomi 11i

(Dimensity 920) India pissarropro Xiaomi 11i HyperCharge

(Dimensity 920) India

