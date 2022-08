Dove comprare Redmi G 2022, il laptop puro gaming

Sono due anni ormai che Redmi ha lanciato la sua serie di laptop da gaming, alias la serie G. E infatti, siamo arrivati già al terzo modello, che si presta perfettamente a chi cerca alte prestazioni ed una certa compattezza nonostante l'ottimo e ampio display: andiamo dunque a scoprire dove comprare Redmi G 2022 ma soprattutto, come risparmiare grazie alle offerte lampo o, eventualmente, anche un codice sconto dedicato.

Dove comprare Redmi G 2022 e come risparmiare (in offerta lampo o con codice sconto)

Il design del Redmi G, sebbene sia un notebook sostanzialmente da gaming, si presenta semplice e sottile per la categoria. Nonostante ciò, abbiamo un pannello molto ampio da 16″ con risoluzione 2.5K (2.560 x 1.600 pixel) con luminosità di picco a 500 nits e gamma colore sRGB 100%. Ma soprattutto, un refresh rate a 165 Hz, perfetto per le sessioni di gioco più impegnative.

Anche il cuore del Redmi G 2022 promette tanta qualità in termini di performance. Infatti, è presente un chipset Intel Core di 12a generazione serie H sia con i5 che con i7, ma è la scheda grafica a fare la differenza. Questo perché troviamo sia la NVidia GeForce RTX 3050 e sia la RTX 3050 Ti (solo con i7), per una qualità con pochi pari in termini di laptop. A questo si aggiungono poi le porte Thunderbolt 4, batteria da 55 Wh ricaricabile con caricatore 180W ed il Wi-Fi 6.

Dopo tutte queste interessanti caratteristiche, ci chiediamo: dove possiamo comprare Redmi G 2022, ma soprattutto dove possiamo risparmiare sul laptop da gaming in offerta lampo o anche con un codice sconto? La risposta è TradingShenzhen, che ve lo porta ad un ottimo prezzo. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

