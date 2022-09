Altro che MIX Fold 2: Xiaomi ha lanciato anche una stufa “pieghevole”

Siete rimasti a bocca aperta per il design e lo stile di MIX Fold 2? L'ultimo foldable della casa di Lei Jun è di certo un piccolo capolavoro, ma la nuova stufetta elettrica del brand non è da meno. La compagnia ha lanciato Xiaomi Mijia Graphene Folding Electric Heater, la stufa smart più strana che abbiate mai visto: si tratta di un modello “pieghevole” che sicuramente non passa inosservato!

Xiaomi Mijia Graphene Folding Electric Heater è la prima stufa smart “pieghevole”: caratteristiche e prezzo

La nuova stufa elettrica di Xiaomi – l'ultima di una lunga serie – si presenta come una soluzione peculiare, dotata di un corpo pieghevole. Similmente ad altri modelli del brand, Xiaomi Mijia Graphene Folding Electric Heater presenta dimensioni generose ed è in grado di riscaldare un ambiente in pochissimo.

Bastano solo 10 minuti per alzare di almeno 5°C la temperatura di una stanza, grazie alla potenza di 2.22 kW. La vera chicca, però, è il sistema di piegatura fino a 180° che permette alla stufa di riscaldare l'area in modo più efficiente. Inoltre, una volta piegata completamente, le dimensioni si fanno più compatte (e quindi è meno ingombrante da riporre).

Non mancano poi le funzionalità smart: il dispositivo può essere controllato da remoto tramite smartphone, grazie alla connettività Wi-Fi e l'applicazione del brand cinese. Non mancano poi i comandi vocali (via XiaoAI) ed un pratico display touch.

La nuova stufa smart pieghevole Xiaomi Mijia Graphene Folding Electric Heater è stata lanciata in patria al prezzo di circa 115€ al cambio, ossia 799 yuan.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il