Da MediaWorld parte Samsung Galaxy Week: fino a 200€ di sconto per il tuo nuovo smartphone

Per tutti gli appassionati del mondo Samsung o per chi cerca un nuovo smartphone di livello, da MediaWorld è iniziata la Galaxy Week con le sue offerte. Infatti, potrete trovare tanti telefoni del brand sudcoreano in sconto sia già applicato che al checkout per un sicuro risparmio.

Samsung Galaxy Week: come risparmiare su smartphone, smartwatch, tablet e notebook in offerta da MediaWorld

Come funziona dunque la Samsung Galaxy Week indetta da MediaWorld? Niente di più semplice! Che sia sul sito web o nei negozi fisici, potete acquistare tanti smartphone Samsung in offerta, in base a quanto spendete! Infatti, lo sconto è proprio applicato in termini di soglia di spesa, che vi elenchiamo di seguito:

50€ di sconto spendendo tra i 200€ e i 399.99€

100€ di sconto spendendo tra i 400€ e i 999.99€

200€ di sconto spendendo dai 1.000€ a salire

Insomma, come avrete capito, anche acquistare un top gamma come Samsung Galaxy Z Flip 4 oppure Galaxy S22 Ultra diventa conveniente risparmiando 200€. Ma possiamo acquistare solo smartphone? Assolutamente No! In sconto ci sono infatti smartwatch, tablet e notebook dell'universo Galaxy, sempre a prezzi ottimo.

La promozione Samsung Galaxy Week di MediaWorld ha validità fino al prossimo 21 settembre 2022 e ricordiamo che potete usufruirne sia online che negli store fisici. Qui sotto vi lasciamo la landing page dell'evento dove trovare i sopracitati smartphone in sconto. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente i box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

