Sali in sella di una Eleglide e risparmia pagando con PayPal

Continuano le golose promozioni nel periodo del Geekbuying Super Sale e stavolta le offerte riguardano le mountain bike elettriche Eleglide. Così come ENGWE, anche il noto brand per la mobilità elettrica sfrutta l'iniziativa dello store proponendo le sue e-MTB Bike in sconto grazie al Coupon esclusivo e la promo PayPal.

Eleglide Launch Event: come risparmiare sulle mountain bike elettriche con l'offerta Geekbuying

Quali sono i modelli di mountain bike elettrica aderenti alla promozione su Geekbuying? Il brand ne ha scelte due di sicuro impatto e sostanzialmente due novità per il brand, che riprendono appieno la filosofia del suo concetto di mobilità. Stiamo parlando della Eleglide Citycrosser e della Eleglide Tankroll, ma vediamole nel dettaglio.

Eleglide Citycrosser è una mountain bike nella struttura, ma è perfettamente strutturata per la città, viste le sue ruote da passeggio permettono una pedalata più comoda sul tracciato urbano senza rinunciare ad un'ottima potenza da 250W ed un'autonomia massima fino a 75 km. E in più, è presente anche un ottimo cambio Shimano a 7 marce, mentre per chi ha bisogno di trasportare oggetti, non manca un vano anteriore per carichi fino a 18 kg.

Per chi cerca invece un modello di mountain bike per tracciati più estremi, senza dubbio Eleglide Tankroll può essere la soluzione ideale. Questo grazie alla struttura dei suoi pneumatici, propri delle Fat Bike, rinforzati e dentati, oltre che del motore da 250W ed un'autonomia fino a 70 km. E nel caso dovesse bloccarsi in zone fangose, potete spostarla grazie alla Push Mode, che la muove senza che si pedali con una velocità fino a 6 km/h.

Insomma, due bici dalla sicura resa e che possono essere acquistate in offerta grazie ad un codice sconto dedicato ma, scegliendo di pagare con PayPal, potete risparmiare ancora di più, portandovi a casa un mezzo utile e green. Trovate i link qui in basso, ma potete trovare anche altri modelli Eleglide nella landing page dell'iniziativa. La promo è valida fino al 22 settembre 2022. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente i link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte su Eleglide e non solo? Iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying, farete in modo di non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il