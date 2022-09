Lei Jun si dimette dalle divisioni Xiaomi: si spenge l’interesse negli smartphone

Il 2022 si conferma un anno piuttosto movimentato per la dirigenza di Xiaomi: Lei Jun ha ufficialmente dato le dimissioni da alcune divisioni di Xiaomi. Non è la prima volta che assistiamo a dinamiche del genere: nel 2020, uno dei co-fondatori dell'azienda aveva accantonato la sua posizione nella divisione mobile. Sempre quest'anno, il vice presidente della stessa divisione, precedentemente VP di Lenovo e ZUK, ha definitivamente lasciato la compagnia. Lo stesso Lei Jun, uno dei co-fondatori di Xiaomi e volto pubblico del brand, ha recentemente rivisto i suoi piani all'interno dell'azienda, e sembra proprio che il motivo sia il progetto della prima auto elettrica Xiaomi.

Lei Jun è sempre più proiettato verso la prima auto elettrica Xiaomi

Di tutte le dimissioni qui discusse, quella degli scorsi mesi di Lei Jun è probabilmente la più incisiva, essendo che ha lasciato la divisione Xiaomi Electronic Products, cioè quella che si occupa di smartphone, tablet, PC, indossabili e quant'altro. Ma non solo, perché lo scorso aprile si è dimesso anche dalla sua posizione di leader in YouPin, celebra piattaforma e-commerce di crowdfunding di Xiaomi. Arriviamo così a oggi, con Lei Jun che si è ufficialmente dimesso da un'altra delle molteplici branche dell'azienda, ovvero Xiaomi Electronic Software Company.

Per chi non lo sapesse, Xiaomi Electronic Software Company è una divisione all'interno di Airstar Digital Technology, il cui scopo è quello di gestire servizi di economia digitale come pagamenti e wallet. Di per sé la notizia non sarebbe particolarmente rilevante, ma nel contesto di cui sopra evidenzia come il futuro di Lei Jun sembri sempre meno legato al mondo degli smartphone e dei servizi annessi. Da quando c'è stato l'annuncio nella primavera del 2021, le apparizioni pubbliche e mediatiche di Lei Jun si sono quasi solamente legate al mondo delle auto elettriche, in cui Xiaomi punta a diventare leader nel 2024.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il