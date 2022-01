Il vice presidente di Xiaomi si dimette: che sta succedendo?

Pochi giorni fa fece discutere in rete la notizia che vedeva Lei Jun dimettersi da presidente di Xiaomi. Soltanto qualche giorno dopo, un'altra figura di rilievo all'interno della compagnia cinese ha deciso di fare lo stesso. A questo giro è il turno Chang Cheng, cioè l'attuale vice presidente della divisione mobile, finora incaricato della pianificazione di prodotti come smartphone, tablet e così via. Egli ha annunciato di voler abbandonare l'azienda: un cambiamento che colpisce, se si pensa che Chang è a capo di Xiaomi Mobile da soli due anni e che in questo tempo il brand è l'unico a essere cresciuto anche in un'annata ostica come il 2020.

Chang Cheng annuncia le sue dimissioni da vice presidente di Xiaomi

In un comunicato ufficiale diffuso da NetEase Technology, Xiaomi ha confermato l'addio al suo ormai ex vice presidente Chang Cheng. Tuttavia, non ci sarebbero altri accordi in ballo con compagnie esterne, bensì la volontà di Chang di dimettersi per motivazioni personali. Sarà interessante vedere se Xiaomi deciderà di affidarsi a un'altra personalità di spicco del settore (come già accaduto fra Gionee e Redmi) o se preferirà assoldare qualcuno già presente nella compagnia.

Era il gennaio 2020 quando Xiaomi annunciava il benvenuto a Chang Cheng, figura che si fece conoscere nell'industria come vice presidente di Lenovo. Chang passò ben 19 anni all'interno dell'azienda, facendosi un nome soprattutto per la sua avventura col marchio ZUK. Un passaggio, da Lenovo a Xiaomi, che accadde non senza controversie e persino con una diatriba legale fra le due società.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il