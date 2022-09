OPPO porta l’esperienza della UEFA Champions League in giro per l’Italia

La compagnia cinese specializzata nel settore degli smart device è una grande appassionata di calcio, come abbiamo visto anche dalla collaborazione con UEFA, annunciata poche settimane fa. Per questo motivo OPPO ha dato il via al Champions Tour, un'esperienza che passerà attraverso l'Italia attraverso quattro centri commerciali, in modo da portare l'esperienza della UEFA Champions League ai visitatori!

In cosa consiste l'OPPO Champions Tour e quali sono le tappe? L'evento si presenta come un viaggio itinerante a partire da lunedì 19 settembre, che andrà ad animare i centri commerciali di quattro diverse città italiane. Le tappe del tour sono le seguenti:

19 Settembre – 2 ottobre : Centro Commerciale Porta di Roma

: Centro Commerciale Porta di 3 – 9 ottobre : Centro Commerciale Campania di Marcianise

: Centro Commerciale Campania di 10 – 16 ottobre : Centro Commerciale Le Gru di Torino

: Centro Commerciale Le Gru di 17 – 30 ottobre: Centro Commerciale Il Centro di Arese

OPPO sarà presente in questi centri commerciali con uno spazio dedicato all'esperienza della UEFA Champions League. Si potranno scoprire le novità dell'azienda, oltre a testare e provare a vincere uno dei prodotti della nuova serie Reno 8, insieme a fantastici gadget.

Tutti i visitatori potranno sfidarsi a colpi di calci di rigore grazie all'area dedicata alla Penalty Shoot Challenge: i partecipanti, infatti, avranno a disposizione un determinato numero di tiri e proveranno a centrare i target con la maggiore precisione possibile nel minor tempo per provare ad aggiudicarsi uno dei dispositivi della famiglia Reno 8.

Inoltre, tutti coloro che parteciperanno alla gara riceveranno un gadget personalizzato OPPO e UEFA Champions League. In occasione della tappa inaugurale a Roma, lo stand offrirà ulteriori aree, tra cui: un'area gaming, per mettere alla prova le performance di Reno 8 e Reno 8 Pro, un angolo dedicato alla Nightography Experience, per sperimentare il comparto fotografico e videografico e il potenziale di MariSilicon X e un'area Charging Stand per poter ricaricare il proprio dispositivo nell'attesa del gioco.

Infine, tutti coloro che acquisteranno nei negozi del centro commerciale uno dei device della famiglia Find e Reno, potranno ritirare un gadget presso lo spazio. Ciliegina sulla torta, per gli utenti che visiteranno l'area e si iscriveranno alla OPPO Community, è previsto un regalo. Per chi non la conoscesse, la OPPO Community è lo spazio virtuale dedicato agli amanti della tecnologia e del brand per scoprire da vicino tutte le funzionalità dei dispositivi, rimanere aggiornati sulle ultime novità, accedere a contenuti e promo esclusive e collezionare gadget unici.

“Da sempre siamo vicini ai nostri utenti e vogliamo offrire un’esperienza immersiva che li possa realmente coinvolgere. Grazie alla partnership con la UEFA Champions League, la più grande grande competizione per club del mondo, perfetta interpretazione della nostra mission “Inspiration Ahead”, mettiamo a disposizione delle persone le emozioni e le sensazioni di una vera e propria competizione, per farli sentire come se fossero sui campi più prestigiosi.” Ha affermato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia.

A proposito della collaborazione tra OPPO e UEFA

L'OPPO Champions Tour è un'iniziativa che celebra la partnership con UEFA, annunciata recentemente e che vedrà il brand al fianco delle più importanti competizioni, tra cui UEFA Champions League, la Supercoppa UEFA, le finali di UEFA Futsal Champions League e le finali di UEFA Youth League, per le prossime due stagioni.

OPPO sarà il primo marchio cinese a collaborare con la Champions League, la principale competizione per club di UEFA, e lavorerà a stretto contatto con UEFA per valorizzare i momenti di maggiore ispirazione delle competizioni dentro e fuori dal campo, permettendo ai tifosi di viverli, raccontarli e condividerli durante le stagioni 2022-23 e 2023-24.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il