ENGWE Super Sale: sconti imperdibili sulle eBike del brand

In occasione della Geekbuying Super Sale, la super promo dello store, è iniziata anche un'altra promozione dedicata alle bici elettriche ENGWE in offerta. Infatti, è possibile acquistare con Coupon e sconti al checkout le eBike del brand ad un prezzo molto competitivo su modelli spesso molto apprezzati.

ENGWE Super Sale: come risparmiare sulle bici elettriche del brand in offerta

Quali sono le eBike in sconto di ENGWE? I modelli in questione sono tra i più noti del brand, come la T14, oppure la EP-2 Pro 2022 e anche la nota Engine Pro. Ma andiamo con ordine. La prima bici in offerta dicevamo è la ENGWE T14, un modello compatto dal grande rapporto qualità/prezzo con un buon motore da 350W e comodissima per la quotidianità urbana.

Per chi cerca un modello con potenza superiore, il modello EP-2 Pro può rappresentare la soluzione migliore, anche per via del suo prezzo comodo per la categoria, visto che ci troviamo davanti ad un modello con motore da ben 750W ed un'autonomia notevole, senza dimenticare le ottime ruote adatte per ogni tipo di tracciato.

Infine, per chi cerca una dotazione completa e senza rinunce, il modello ENGWE Engine Pro è sicuramente ciò che fa al caso dell'utente più esigente. Un motore molto potente, 750W, ma anche un'autonomia esagerata fino a 120 km, che permette dunque di utilizzarla per molto tempo senza doverla caricare ogni giorno.

Insomma, il catalogo proposto è molto allettante e questo anche grazie al codice sconto che Geekbuying porta all'offerta su queste bici elettriche ENGWE, ma per ottenere quelli che sono i prezzi indicati, bisognerà pagare con metodo di pagamento PayPal, che vi autorizzerà ad ottenere un ulteriore sconto. Vi lasciamo i link qui in basso: se non doveste visualizzarli correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa ENGWE e non solo? Allora date un'occhiata al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying, con tantissime offerte dedicate ai prodotti dello store che diventano ancor più golose con la spedizione dai magazzini EU e – ovviamente – con pagamento sicuro tramite PayPal.

