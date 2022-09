Smartphone, tablet e rugged Blackview in promo su AliExpress: fino al 70% di sconto!

Di recente si è concluso un importante evento di sconti tech su AliExpress, ma ovviamente le occasioni non finiscono mai. Stavolta è partita una nuova iniziativa Brand Day concentrata su Blackview, marchio cinese specializzato in rugged phone ma che non disdegna smartphone budget e tablet. Le offerte e le occasioni da AliExpress sono davvero tantissime, con prezzi super ma solo per un periodo limitato di tempo!

Il meglio di Blackview in offerta su AliExpress: sconti e coupon in occasione dell'evento Brand Day

Le nuove offerte di AliExpress in salsa Blackview sono l'occasione giusta per chi punta ad un telefono economico, ottimizzando il risparmio. Come anticipato anche in apertura l'azienda cinese è specializzata sopratutto nei rugged phone, smartphone ultra-resistenti con certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G, quest'ultima pensata per l'ambito militare (con dispositivi in grado di sopravvivere in condizioni estreme).

Ma Blackview è anche dispositivi dal prezzo accessibile, che ora diventano ancora più ghiotti grazie ai nuovi coupon AliExpress dedicati all'evento. Oltre alla telefonia troviamo anche tablet (con schermi ampi e supporto a penna e tastiera) ed indossabili, sia da polso che prodotti audio.

I nuovi coupon AliExpress

Per scoprire tutti i prodotti Blackview in sconto su AliExpress non resta che dare un'occhiata alla pagina della promozione, direttamente tramite il box qui sotto.

Se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

Nella pagina ci sono varie offerta lampo ma il risparmio raddoppia con i nuovi Coupon AliExpress dedicati.

2$ di sconto su 129$ di spesa Coupon: BVBRANDDAY2



3$ di sconto su 199$ di spesa Coupon: BVBRANDDAY3



10$ di sconto su 110$ di spesa Coupon: BVCOUPON10



15$ di sconto su 249$ di spesa Coupon: BVCOUPON15



La promozione termina il 16 settembre alle ore 9:00; buone compere tech a tutti e se siete in cerca di altre occasioni iscrivetevi al nostro canale Telegram per AliExpress!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il