Samsung, la serie Galaxy S23 più vicina: certificata la batteria del Plus

Se c'è un brand che non perde tempo nell'organizzare la prossima line up di top gamma è senza dubbio Samsung. Il colosso sudcoreano sta infatti iniziando il giro di certificazioni per la serie Samsung Galaxy S23, con il modello Plus protagonista in merito alla batteria.

Samsung Galaxy S23 Plus, periodo uscita come da programma: la batteria è l'indizio

Come veniamo a conoscenza della batteria di Galaxy S23+? Il tutto viene riportato dall'ente Safety Korea, che certifica proprio questo tipo di componenti, che ci mostra il modulo del modello “di mezzo” della serie, che effettivamente mantiene la stessa capacità vista sul modello Galaxy S22+, cioè 4.500 mAh, confermando le indiscrezioni precedenti che vorrebbero anche sulla nuova serie la stessa entità in questi.

Quello che è importante capire dalla certificazione sono le tempistiche di uscita della serie Galaxy S23, che dunque dovrebbe arrivare come da programma nel prossimo febbraio 2023. Come mai diciamo questo? Perché proprio la batteria del suo predecessore ha ricevuto la certificazione nel mese di settembre 2021, portando poi al febbraio 2022 i modelli sul mercato. Insomma, è una prassi determinata dall'indizio di cui sopra.

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per ottenere maggiori dettagli in merito alla serie Galaxy S23, che sembra però non debba riservare poi troppe sorprese, se non il fatto che troverà solo chipset Snapdragon.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il