Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra ufficiali in Italia: la svolta è servita?

Samsung è un brand che punta sì a fidelizzare tutte le fasce di utenti, ma non si tira indietro nel donare il massimo possibile ai suoi top gamma ed è questo il principio su cui si fondano nuovi Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. I tre flagship 2022 della casa sudcoreana arrivano dopo un'attesa lunga praticamente un anno, ma che è servita al brand per donare specifiche tecniche di grandissimo spessore, creando i degni rivali dei maggiori competitor.

Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra ufficiali: continuità e potenza

Ma come si strutturano i nuovi smartphone di punta del brand? Se per Galaxy S22 e S22+ si è puntato ad una sorta di continuità rispetto alla gamma S21, c'è stato un passo votato al rinnovamento per S22 Ultra da parte di Samsung. I modelli “inferiori” infatti presentano un design con bumper a semaforo, mentre per il modello top si è guardato a sensori pressoché sgombri e senza bumper.

Ma ciò che li accomuna, o quasi, è il display: sono tutti e tre con tecnologia Dynamic AMOLED 2X, cambiando però nelle diagonali (rispettivamente 6.1″, 6.6″ e 6.8″) e nella risoluzione del modello Ultra che arriva a QHD+, mentre S22 e S22+ si fermano al Full HD+. In più, se i primi due condividono il refresh rate adattivo fino a 120 Hz, l'Ultra utilizza la tecnologia LTPO per il refresh rate da 1 a 120 Hz.

Lato hardware, tutti e tre debuttano con il nuovo Samsung Exynos 2200, chipset con processo a 4 nm che si distingue per una potenza di clock molto alta e alte prestazioni. Per la memoria, Galaxy S22/S22+ hanno 8 GB RAM e fino a 256 GB di storage, mentre S22 Ultra sale fino a 12 GB RAM e fino ad 1 TB di storage.

Lato batteria, abbiamo le maggiori differenze tra i tre, con i 3.700 mAh per S22, 4.500 mAh per S22+ e 5.000 mAh per Samsung Galaxy S22 Ultra. Se il modello base si ricarica ad un massimo di 25W, gli altri due salgono finalmente a 45W. Chicca del modello Ultra è chiaramente S-Pen, che segna il definitivo passaggio di consegne dalla serie Note, che stavolta è integrata rispetto a S21 Ultra che l'aveva a parte. Tutti sono dotati di impermeabilità IP68. Per il software, arrivano tutti con Android 12 customizzato dalla One UI 4.1.

Il comparto fotocamera si divide tra continuità e nuove qualità. Si parte da Galaxy S22 e S22+, che si avvalgono di un trittico da 50 + 12 + 10 MP con grandangolare e teleobiettivo 3x ottico, mentre per S22 Ultra si sale a 108 + 12 + 10 + 10 MP, con grandangolare e due teleobiettivi, uno da 3x e uno 10x, entrambi ottici. Per la selfie camera è presente un sensore da 10 MP per i primi due e ben 40 MP per il modello top.

Prezzo e disponibilità

I nuovi Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra arrivano nel mercato italiano con prezzi a partire da 879€ per la versione 8/128 GB di Galaxy S22, fino ai 1.689€ per Galaxy S22 Ultra in versione esclusiva da 12 GB e 1 TB di storage. Inoltre, per chi acquista uno dei Galaxy S22, dal 9 febbraio al 10 marzo 2022 ci sono in regalo i Galaxy Buds Pro, una volta registrato il dispositivo su Samsung Members.

E sempre acquistando uno degli smartphone in questione, ma sul sito del brand, riceve in regalo ben 2 anni di Samsung Care+, registrando il prodotto sempre su Samsung Members entro 30 giorni dall'acquisto. Infine, lo store Samsung adopera una super valutazione dell'usato sempre dal 9 febbraio al 10 marzo 2022, per ricevere un forte sconto in fase di acquisto.

Se ne volete sapere di più e nel dettagli della nuova serie Galaxy S22, vi lasciamo il nostro approfondimento dedicato.

