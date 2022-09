Google Pixel Mini in arrivo? Tutti pazzi per gli smartphone compatti

L'uscita di scena della categoria mini dal pacchetto di Apple potrebbe far intendere una perdita d'interesse da parte di brand e utenza verso gli smartphone compatti. In realtà potrebbe non essere esattamente così: i dispositivi facili da impugnare e da tenere in tasca potrebbero tornare in voga in modo sempre più prorompente, specialmente se anche Google ci mette lo zampino con un presunto Pixel Mini!

Google Pixel Mini potrebbe essere la prossima novità di Big G

L'evento annuale tech di Google si terrà il 6 ottobre e vedrà come protagonisti i nuovi Pixel 7, Pixel Watch ed un paio di TWS. Tuttavia ci sono anche altre novità in arrivo per Big G, come i tablet della gamma, previsti nel corso del 2023.

Tra i prossimi modelli si vocifera anche di uno smartphone pieghevole ed ora arriva l'ennesima aggiunta, ossia Google Pixel Mini! Stando ad un noto insider asiatico, il colosso tech USA avrebbe in programma anche un dispositivo in formato compatto, caratterizzato da specifiche di punta ed un display di dimensioni contenute.

Il nome in codice sarebbe neila; per il design si parla di un pannello con punch hole centrale ed un look posteriore simile a quello delle serie Pixel 6 e 7. Non è chiaro se farà parte o meno della serie 7: comunque anche la sua stessa esistenza va presa con le dovute precauzioni!

È possibile uno smartphone compatto nel 2022?

La serie iPhone 14 rinuncia ad un membro Mini, molto probabilmente per il successo non proprio entusiasmante dei due modelli lanciati negli scorsi anni. Questo significa che gli utenti non hanno voglia di flagship dalle dimensioni compatte? Probabilmente no: iPhone 12 e 13 Mini sono dotati di panelli da 5.4″ ed un corpo super contenuto.

Tuttavia uno schermo di questo tipo pare poco adatto al gaming (anche quello blando) o alla visione di contenuti multimediali; lo stesso vale per la lettura di testi, che potrebbe essere sacrificata. Insomma, la formula potrebbe essere: compatto sì, ma con uno schermo ragionevole.

La via di mezzo ce la offre ASUS Zenfone 9, con uno schermo AMOLED da 5.9″; Xiaomi 12 e 12X non scherzano dato che parliamo di pannelli AMOLED/OLED da 6.28″ ma in un corpo che misura 152,7 x 69.9 x 8,16 mm (per 180 grammi di peso).

Insomma, se Google punterà davvero ad un Pixel Mini sarà interessante scoprire quale sarà la sua declinazione di smartphone compatto.

