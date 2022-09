Google Pixel Tablet: potrebbe esserci anche un modello Pro

Sappiamo ormai da tempo che Google sta lavorando al suo primo tablet. Quel che non sapevamo e che il produttore potrebbe avere in cantiere anche un secondo tablet di fascia alta. Scopriamo insieme i dettagli.

Google potrebbe avere in cantiere un Pixel Tablet Pro

Google ha mostrato un'anteprima del suo primo tablet nel mese maggio, in occasione dell'I/O conferenza annuale dedicata agli sviluppatori. Sappiamo che il dispositivo debutterà il prossimo anno, che potrebbe offrire una doppia fotocamera esterna, il supporto per lo stilo, che potrebbe essere alimentato da un SoC Tensor di seconda generazione, e che potrebbe funzionare con una build a 64 bit di Android 13 per un minore utilizzo della RAM e prestazioni complessive migliorate.

Questo, tuttavia, potrebbe non essere il solo tablet Pixel che Google avrebbe in cantiere. Potrebbe esserci un ulteriore modello di fascia alta, una variante Pro. Analizzando il codice dell'ultima versione di Android 13, infatti, un team di sviluppatori è riuscito ad individuare riferimenti ad un “tangorpro“, che potrebbe essere il Pixel Tablet Pro. Per chi non lo sapesse, infatti, il Pixel Tablet porta come nome in codice “tangor”, quindi ciò lascia pensare che una variante Pro sia effettivamente in lavorazione.

Purtroppo, al momento non si hanno molte informazioni su Google Pixel Tablet Pro. Sembra che questo possa presentare un sensore della fotocamera posteriore diverso dal modello base.

