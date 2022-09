Apple Watch Ultra va trattato coi guanti: meglio non sapere quanto costa ripararlo

Il nuovissimo Watch Ultra è uno smartphone estremo in tutto: si tratta di un indossabile ultra-resistente, pensato per condizioni, altitudini e temperature estreme. Insomma, si tratta di un prodotto premium pensato per chi cerca sempre il top e per gli utenti più sportivi ed avventurosi. Tuttavia forse è meglio prestare la massima attenzione quando si ha questo dispositivo al polso visto quanto costa riparare Apple Watch Ultra!

Quanto costa riparare Apple Watch Ultra?

L'ultimo wearable di punta di Cupertino è il primo dotato delle certificazione MIL-STD-810H, uno standard militare che indica un dispositivo realizzato per resistere in condizioni estreme. Non manca poi l'impermeabilità fino a 100 metri e tante funzionalità legate a salute e fitness. Comunque, in queste ore Apple Watch Ultra sta facendo parlare di sé non per le sue capacità, ma per quanto costa riparare lo smartwatch in caso di incidente.

Riparare la batteria dell'indossabile ha un prezzo di 129€, ma la vera sorpresa arriva con il costo delle riparazioni per altri danni: si parla di un costo stimato di 619€, una cifra impressionante se si pensa al prezzo di listino di 1.009€ oppure ai 509€ della Series 8.

È bene specificare che si tratta di un preventivo e che il costo finale del servizio viene stabilito dopo la verifica della copertura dell'assistenza. Da una lato è interessante notare quanto i prezzi stiano diventando sempre più proibitivi mentre dall'altro è chiara la strategia di Cupertino di spingere l'utente verso AppleCare+.

Tramite il servizio top di Apple (199€ all'anno, anche a rate mensili) la sostituzione della batteria sotto l'80% è gratuita mentre nel caso degli altri danni il costo stimato scende ad un massimo di 75€.

Il costo di riparazione di Watch Ultra non ti spaventa?

