Dove comprare iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max e tutte le altre novità Apple!

I nuovi top della serie 14 si sono fatti attendere, ma alla fine il momento è giunto: a poche ore dal debutto sono partiti anche i preordini sia sui telefoni che su tutto il resto dei prodotti lanciati durante il keynote. Bando alle ciance, ecco dove comprare iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, Apple Watch Series 8, Watch SE, Watch Ultra e gli auricolari true wireless AirPods Pro di seconda generazione!

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max: dove comprare i nuovi smartphone Apple

Quest'anno i modelli che compongono la gamma top di Apple sono quattro: due smartphone per la serie regolare 14 e due modelli Pro. iPhone 14 e 14 Plus sono dotati di uno stile vicinissimo (anche troppo) alla generazione precedente mentre i veri cambiamenti arrivano con i fratelli maggiori Pro e Pro Max, entrambi dotati di caratteristiche al top e di un punch hole a pillola.

N.B. in basso trovate dove comprare i nuovi iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per tutti i dettagli sui nuovi iPhone, i modelli della serie Watch e le cuffie AirPods Pro di seconda generazione, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

Dove comprare Apple Watch Series 8, Watch SE, Watch Ultra e le AirPods Pro (seconda generazione)

Le novità continuano con il nuovissimo Apple Watch Ultra, versione super premium dello smartwatch di Cupertino. Abbiamo poi i modelli della Series 8, l'economico Watch SE e le nuove Apple AirPods Pro di seconda generazione: ora il pacchetto è davvero completo!

