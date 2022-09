Samsung Galaxy Z Flip 4 messo alle strette: quanto è resistente il nuovo pieghevole?

Fin dal debutto il nuovo smartphone pieghevole a conchiglia di Samsung è stato controllato di tutto punto per scoprire ogni minimo difetto e lo stesso è avvenuto per il suo fratello maggiore Fold, trattandosi di dispositivi appartenenti ad una categoria particolare. E ora un video targato JerryRigEverything mostra quanto è resistente Samsung Galaxy Z Flip 4: come si è comportato il top di gamma alle prese con i vari test?

Quanto è resistente Samsung Galaxy Z Flip 4?

In precedenza abbiamo visto il grado di riparabilità del flip phone, ma in questo caso il gioco si fa duro: Samsung Galaxy Z Flip 4 viene messo alla prova con vari test per scoprire quanto è resistente e fino a che punto è possibile danneggiarlo. Il fratello Z Fold 4 si è comportato abbastanza bene mentre nel caso del pieghevole a conchiglia vi anticipiamo che non c'è stato un lieto fine. Di seguito trovate il video completo con tutte le prove.

Se preferite un breve riassunto, il pieghevole resiste bene ai graffi (sia per quanto riguarda il pannello esterno che il display principale): si tratta ovviamente di una prova estrema, con tagli che difficilmente possono verificarsi in situazioni normali. Il risultato complessivo è nella media, anche per quanto riguarda l'inserimento di terreno all'interno della cerniera.

Il test di piegatura non finisce bene: all'esterno non sembrano esserci danni visibili ma qualcosa si è decisamente rotto all'interno. Comunque anche in questo caso si tratta di una prova estrema; di certo un pieghevole non è fatto per essere sollecitato in modo così violento!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il