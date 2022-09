Google Pixel Watch vicino al lancio: tutto quello che sappiamo finora

Manca davvero poco al debutto del tanto chiacchierato Google Pixel Watch, accessorio indispensabile per completare l'ecosistema mobile di Big G. Ma quando arriverà il primo smartwatch di Google in Italia e quali saranno le sue caratteristiche? In questo approfondimento facciamo il punto della situazione sul primo smartwatch di casa Google in attesa del lancio ufficiale.

Google Pixel Watch: tutto quello che sappiamo sul primo smartwatch di Big G

Design e display

Entriamo subito nel vivo con il design dell'indossabile: è stata la stessa Google a mostrarci in anteprima l'aspetto del dispositivo. Pixel Watch sfoggia un ampio display circolare con bordi curvi ed un pulsante fisico posizionato a destra del corpo. L'aspetto è stato pensato per integrarsi perfettamente con Wear OS, riprogettato per garantire fluidità e un'esperienza ottimale sull'iconico design circolare dell'indossabile.

Il cinturino di Pixel Watch dovrebbe essere in silicone morbido e largo 20 mm, con una buona flessibilità e anti-impronte. Probabilmente sarà intercambiabile. Grazie al fondello arrotondato e rialzato, la corona non entrerebbe troppo in contatto con il polso, garantendo un'esperienza comoda anche quando si dorme o ci si allena. Al momento non si hanno ancora informazioni sulle dimensioni e altre caratteristiche del display, quindi restiamo in attesa di novità.

Hardware e software

La parte hardware di Google Pixel Watch è ancora piuttosto nebulosa: secondo le ultime novità lo smartwatch sarebbe dotato di un chipset realizzato a 5 nm prodotto da Samsung. Precisamente dovrebbe trattarsi di una soluzione esclusiva per Google, forse una versione personalizzata dell'attuale Exynos W920 visto a bordo di Galaxy Watch 4. Si dice che il dispositivo possa offrire una batteria da 300 mAh in grado di offrire fino a un giorno di autonomia.

Lo smartwatch offrirà supporto alle principali app di Google, come Maps, Assistant e Wallet, mentre per il resto delle funzionalità ritroveremo tutti gli elementi tipici. Avremo quindi il monitoraggio continuo dell'attività cardiaca, il rilevamento dei valori SpO2, tante modalità sportive; in aggiunta non mancherà l'integrazione delle funzioni di Fitbit per il monitoraggio degli obiettivi di salute e fitness. Si dice, inoltre, che Pixel Watch possa debuttare in due varianti, una Bluetooth e una LTE.

Passando invece alla parte software, l'indossabile avrà dalla sua Wear OS 3.1, l'ultima versione del sistema operativo di Google per gli indossabili e che al momento attuale è stato implementato solo su Samsung Galaxy Watch 4.

Google Pixel Watch – Prezzo e uscita

Il lancio di Google Pixel Watch è atteso per il prossimo 6 ottobre. Al momento non si hanno ancora informazioni sul prezzo e la disponibilità in Italia. Non appena ci saranno nuove informazioni, provvederemo ad aggiornarvi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il