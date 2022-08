Samsung rinuncia ai chip Exynos? Lo sposalizio con Qualcomm potrebbe durare poco

Ultimamente si sente spesso parlare di Samsung e quelle che saranno le soluzioni adottate sui prossimi smartphone in termini di processori. Da un lato, si è detto che la gamma Samsung Galaxy S23 non avrà nessun SoC Exynos, ma soltanto Snapdragon. Voce tra l'altro confermata dallo stesso CEO di Qualcomm in occasione dell'ultima sessione Q&A avuta con gli analisti. Dall'altro lato, però, si è anche tanto vociferato circa l'interruzione della produzione dei chip Exynos, e dunque torniamo a chiederci: Samsung vuole davvero rinunciare allo sviluppo della sua tecnologia proprietaria?

Samsung ha davvero rinunciato ai chipset Exynos?

La risposta a questa domanda arriva direttamente dal web. Stando a quanto riferito dalla fonte (che cita direttamente dichiarazioni rilasciate dal diretto interessato) Samsung non rinuncerà del tutto ai suoi processori, smentendo le voci per le quali – entro i prossimi due anni – l'azienda avrebbe abbandonato i SoC Exynos.

Non solo Samsung non starebbe pensando di interrompere la produzione dei chip Exynos: il colosso coreano starebbe addirittura lavorando ad un nuovo processore premium per i prossimi smartphone della serie Galaxy S.

Tuttavia, l'azienda avrebbe concentrato la maggior parte delle sue risorse nello sviluppo dell'attuale SoC, al punto tale da ritardare il rilascio della nuova tecnologia.

Per questo motivo, il prossimo processore Exynos per la serie Samsung Galaxy S verrà rilasciato – probabilmente – solamente nel 2025. Intanto, com'è stato confermato più volte, i prossimi flagship di casa Samsung saranno alimentati dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che verrà presentato nel novembre di quest'anno.

