MIUI 13.1 e Android 13: Xiaomi svela il prossimo major update

Secondo gli indizi comparsi in rete, sembra proprio che il prossimo major update in casa Xiaomi possa arrivare sotto forma di MIUI 13.1. La roadmap all'aggiornamento MIUI 13 è ormai in fase di conclusione e all'orizzonte si staglia quella che sarà la futura versione della MIUI. E si sa, ogni volta che si inizia a vociferare dell'aggiornamento annuale di Xiaomi i leak si sprecano. Si è inizialmente parlato di una MIUI 13.5 da noi smentita, poi di una MIUI 14 e delle sue novità; novità che, però, potrebbero trovare spazio invece sulla MIUI 13.1.

L'aggiornamento MIUI 13.1 porterà Android 13 sugli smartphone Xiaomi: cosa aspettarsi

Come un po' per tutti i produttori di smartphone Android, anche con Xiaomi bisogna fare un distinguo fra major update Android e MIUI. Quello che è certo è che per il primo il prossimo sarà Android 13, che Xiaomi sta già pubblicamente testando a bordo di Xiaomi 12 e 12 Pro. Ed è proprio l'ultima Android 13 Beta 3 rilasciata sui due top di gamma che ha svelato quella che dovrebbe essere la prossima versione della MIUI, cioè la MIUI 13.1.

L'aggiornamento in questione è la V13.1.22.7.28.DEV, rilasciata sia per Xiaomi 12 che per il suo modello Pro. Se si guarda al programma Beta attualmente in corso per i modelli basati su MIUI 13 e Android 12, si può notare come tutte le release siano siglate come V13.0.X.X.X.DEV. Insomma, gli indizi su quale sarà la prossima versione della MIUI puntano alla MIUI 13.1. Tuttavia, trattandosi di un aggiornamento ancora in corso di costruzione, non è da escludere che la release finale possa passare a una numerazione differente.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il