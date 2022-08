OnePlus Nord Buds CE ufficiali: costano poco, ma la qualità non manca

Con tutto l'hype mirato al OnePlus 10T, il brand ha lanciato, un po' in sordina, delle nuove cuffie TWS ultra-low cost, cioè le Nord Buds CE. Il nuovo modello si presenta come alternativa budget alle già presenti Nord Buds, puntando tutto sul rapporto qualità/prezzo.

OnePlus Nord Buds CE: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Cosa sappiamo sul design delle OnePlus Nord Buds CE? Il brand ci presenta delle cuffie TWS semi-in ear, quindi senza gommini e dunque senza cancellazione del rumore, non molto dissimili dalle prime OnePlus Buds. Per i controlli touch si è optato per un'area incava sugli steli, quindi per renderli più concreti e semplici. Il case è invece di forma ovale, più compatto rispetto a quello delle Nord Buds.

Considerato il form factor, non sorprende che ci siano dei driver abbastanza ampi da 13.4 mm. Questi sono realizzati con rivestimento in titanio, garantendo quindi una buona qualità del suono. Per la batteria, sono presenti moduli da 27 mAh per auricolare e per il case è da 300 mAh, andando a garantire un massimo di 20 ore. Non manca la certificazione IPX4 per il sudore ed è poi presente il Bluetooth 5.2, un equalizzatore smart ed il supporto al OnePlus Fast Pair.

OnePlus Nord Buds CE – Prezzo e disponibilità

OnePlus ha lanciato le Nord Buds CE in India, a riprova che sia mercato di riferimento, ad un prezzo di circa 28€ (2.299 rupie), che le rende sicuramente tra le cuffie TWS più interessanti nel segmento low cost. Non sappiamo se il brand le porterà anche da noi in Europa, ma non fanno mai male buone cuffie a prezzo basso ed immaginiamo non sia escluso. Se volete conoscere invece come suonano le Nord Buds principali, vi lasciamo la loro recensione.

