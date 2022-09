Honor X8 5G ufficiale in Italia con display a 90 Hz, batteria extra large e 20€ di sconto

Dopo il lancio della versione X8 (con connettività 4G, protagonista anche della nostra recensione), il medio gamma stiloso di Honor ritorna in una veste rinnovata. Honor X8 5G ha debuttato prima in versione Global ed ora arriva anche in Italia: andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità nel nostro paese!

Honor X8 5G arriva in Italia: tutto quello che c'è da sapere | Ufficiale

Design e display

Il design di Honor X8 5G non si discosta molto dalla sua controparte LTE: abbiamo un modulo fotografico quadrato, anche se in questo caso ci sono alcune rifiniture assenti nell'altro modello. Il cambio di rotta avviene con la parte frontale, che stavolta mette da parte il punch hole in favore di un notch a goccia.

Infatti, troviamo un pannello TFT LCD da 6.5″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), rapporto in 20:9 e refresh rate a 90 Hz. Il dispositivo misura 163.66 x 75.13 x 8.68 mm per un peso di 194 grammi; il lettore d'impronte è montato lateralmente.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Il cuore di Honor X8 5G è lo Snapdragon 480+ di Qualcomm, un chipset octa-core con una frequenza massima di 2.2 GHz e GPU Adreno 619. Lato memorie abbiamo 6 GB di RAM (+ 2 GB di Virtual RAM) e 128 GB di spazio di archiviazione. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 22.5W.

Per la parte software abbiamo Android 11 sotto forma di Magic UI 4.2 mentre il resto del pacchetto comprende il supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS e l'NFC per i pagamenti.

Concludiamo con il comparto fotografico, il quale si affida ad un triplo modulo composto da un sensore principale da 48 MP accompagnato da un obiettivo macro ed uno dedicato alla profondità di campo. Frontalmente, all'interno del notch a goccia, trova spazio una selfie camera da 8 MP.

Honor X8 5G ufficiale – Prezzo e disponibilità in Italia

Dopo aver fatto capolino in vari mercati Global, Honor X8 5G arriva finalmente anche in Italia: il dispositivo debutta nelle colorazioni Ocean Blue e Midnight Black, al prezzo di 269.9€.

Il nuovo arrivato è già acquistabile nello store HiHonor con un codice sconto: fino all'8 settembre è possibile risparmiare 20€ grazie al coupon dedicato. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto.

