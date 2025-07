Xiaomi 16 Pro e 16 Pro Max: una foto leak mostra il design della fotocamera

Al momento ci sono alcuni contrasti per il nome degli smartphone che comporranno la prossima generazione di punta della casa di Lei Jun. Secondo un noto insider avremo Xiaomi 16, 16 Pro e 16 Pro Max, mentre successivamente arriverà il modello 16 Ultra.

Da alcune ore si vocifera dell’esistenza di Xiaomi 16 Pro Mini, versione di punta caratterizzata da dimensioni compatte. Tuttavia il leaker resta fermo nelle sue “convinzioni”, sostenendo che ci sarà invece un modello Pro Max.

Xiaomi 16 Pro e 16 Pro Max con una fotocamera in stile iPhone 17 Pro: come potrebbe essere il look dei nuovi flagship

Pro Mini ❌



Pro Max ✅ https://t.co/ayMuziUTit — Kartikey Singh (@That_Kartikey) July 1, 2025

La differenza principale tra i vari smartphone riguarderebbe proprio le dimensioni dello schermo: il modello base sarebbe il più compatto della serie, con la controparte Pro dotata invece di dimensioni standard. La variante Pro Max avrebbe uno schermo maggiorato, similmente a quanto avviene tra iPhone Pro e Pro Max di Apple. Infine ci sarebbe il prossimo Ultra, sempre con un pannello di grandi dimensioni.

Xiaomi 16: 6,36″

Xiaomi 16 Pro: circa 6,5″

Xiaomi 16 Pro Max: circa 6,8″

Xiaomi 16 Ultra: circa 6,8″

Non sappiamo ancora quali saranno le altre differenze, ma pare che il modello base avrà una fotocamera OmniVision (un modulo personalizzato Light Fusion) mentre gli altri faranno affidamento su un sensore principale SmartSens. In base alle ultime indiscrezioni Xiaomi dovrebbe mettere da parte Sony in favore del marchio cinese SmartSens.

In precedenza si è già parlato di Xiaomi 16 Pro Max e della possibilità di avere uno schermo secondario posteriore in stile Mi 11 Ultra. Tuttavia un’immagine pubblicata dal leaker cinese Digital Chat Station svela quello che dovrebbe essere il look dei due dispositivi Pro, con un enorme modulo posteriore contenente una tripla fotocamera.

Il design ricorda il nuovo look di iPhone 17 Pro (si tratta in entrambi i casi di indiscrezioni). Questo potrebbe non essere l’unico aspetto ispirato a Cupertino, dato che già si parla della possibilità di vedere lo stile Liquid Glass di iOS 26 anche su HyperOS 3.

Comunque la foto leak mostra anche altre tipologie di layout per la fotocamera quindi quello presente potrebbe non essere il design definitivo. In base a quanto emerso in precedenza, Xiaomi 16 base dovrebbe avere un look vicino a quello attuale (ma anche in questo caso è bene prendere il tutto con cautela).