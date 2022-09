Honor MagicBook V14 2022 ufficiale: pochi accorgimenti, ma di classe

Honor, nell'evento che ha portato sul mercato il nuovo X40, ha aggiornato anche il suo MagicBook V14 alla versione 2022. Il nuovo notebook eredita lo stile del primo modello, con specifiche tecniche aggiornate e con feature software di grande impatto, pur mantenendo un prezzo congruo.

Honor MagicBook V14 2022: cosa cambia nella nuova versione?

Tralasciando il design che sostanzialmente è identico al modello precedente, troviamo ancora l'ottimo display da 14.2″ con rapporto 3:2 e risoluzione 2.5K (2560 x 1680 pixel). Torna il refresh rate a 90 Hz, grazie alla tecnologia LTPS, mentre il picco di luminosità è di 400 nits. Non mancano una profondità colore a 10-bit e sopratutto una gamma sRGB 100%.

Passando invece a ciò che troviamo sotto il cofano, il V14 2022 trova una configurazione APU Intel Core di 12a Generazione, nello specifico i5-12500H e i7-12700H, praticamente il meglio possibile per laptop da Intel e poi si suddivide in una versione con scheda grafica integrata ed in una con scheda dedicata, nello specifico la NVidia GeForce MX550. La memoria trova invece un unico taglio da 16 GB LPDDR5 a 4.800 MHz ed un SSD da 512 GB PCI NVMe.

La batteria è poi da 60 Wh, mentre per l'audio sono presenti 4 speaker stereo. Torna il doppio sensore per la webcam da 5+5 MP, ma soprattutto arrivano le Air Gesture e OS Turbo, al fine di ottenere il massimo da Windows 11.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Honor MagicBook V14 2022 arriva dunque in Cina e lo fa con tre configurazioni di prezzo: si parte con la versione base i5 a circa 859€ (5.999 yuan), mentre per la versione i5/MX550 saliamo a circa 930€ (6.499 yuan) e infine, il modello i7/MX550 costa circa 1.073€ (7.499 yuan). Prezzi quindi inquadrati con ciò che offre il laptop. Per la distribuzione Global, il brand non ha ad oggi portato la serie V fuori dal proprio mercato d'origine, quindi per il momento non è prevista.

