OPPO K10x pronto al debutto: svelata la data di presentazione

OPPO si è concentrata tanto sulla serie K10 per renderla appetibile e ready-to-use, considerate le specifiche tecniche, ed ora la nuova aggiunta alla gamma non sembra fare eccezione. OPPO K10x è protagonista di una serie di conferme ed indiscrezioni: ecco tutto quello che sappiamo su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo medio gamma 5G.

OPPO K10x: tutto quello che sappiamo sul prossimo mid-range

Design e display

Per quanto riguarda il design di OPPO K10x, si tratta dell'ennesima riproposizione di un stile già visto con Realme 9 Pro+, in Cina con V25 e anche con OnePlus Nord CE 2 Lite. Le somiglianze con quest'ultimo sono fortissime e l'unica differenza è la “piastra” serigrafata con la sigla K10x (presente nei render del dispositivo).

back front side-1 side-2

Lo smartphone è dotato di uno spessore da 8.5 mm e 195 grammi di peso, similmente al cugino targato OnePlus. Andando al display, OPPO K10x è dotato di un pannello LCD da 6.59″ Full HD+ a cui si aggiunge un refresh rate a 120 Hz.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Dal fronte passiamo alle specifiche tecniche interne, con il chipset Snapdragon 695 a muovere lo smartphone, contornato probabilmente da memorie da 6/8 GB RAM e 128/256 GB di storage. Per la batteria ci sarebbe un modulo da 5.000 mAh, con tanto di ricarica rapida da 67W.

La fotocamera, senza quasi sorprese, è la stessa del Nord CE 2 Lite: tre sensori da 64 + 2 + 2 MP, molto probabilmente con profondità e macro a supporto. Selfie camera anch'essa replicata, essendo da 16 MP. Il software a bordo dovrebbe essere la ColorOS 12 basata su Android 12.

OPPO K10x – Prezzo e data di presentazione

La data di presentazione di OPPO K10x è fissata per il 16 settembre 2022; per il momento, il debutto è relativo al mercato cinese ma non è escluso che possa arrivare da noi come possibile membro della serie A. Per il prezzo, ci aspettiamo una cifra intorno ai 250€ al cambio, ma ovviamente l'ultima parola spetta ad OPPO.

