OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: tutto quello che sappiamo finora

OnePlus sembra intenzionata ad espandere completamente la sua gamma Nord, aprendosi a scenari inediti per il brand: dopo il debutto del modello Nord CE 2 5G, abbiamo anche OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: in questo approfondimento andiamo a scoprire tutte le indiscrezioni e le conferme in merito a design, specifiche tecniche, prezzo ed uscita sul mercato!

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: che cosa sappiamo sul nuovo mid-range?

Design e display

Il design di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G richiama tantissimo quello del cugino Realme 9 Pro e non possiamo fare a meno di pensare che potrebbe ereditarne anche varie specifiche e caratteristiche. Di conseguenza potremmo ipotizzare la presenza di un display LCD da 6.6″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz; il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel pulsante di accensione.

Specifiche tecniche

Passando alle specifiche tecniche di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, continuando con l'ipotesi del rebrand dovremmo trovare lo Snapdragon 695 (evoluzione del 690 già visto su Nord N10). A questo si abbinano 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage UFS 2.2. Chiude il cerchio una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W: in questo caso si tratta di dettagli confermati ufficialmente. Lato software è impossibile non aspettarsi la OxygenOS 12 (teniamo le dita incrociate).

Anche per la fotocamera abbiamo dettagli concreti, con la conferma di un sensore principale da 64 MP. La tripla fotocamera dovrebbe presentazione una configurazione da 64 + 8 + 2 MP, con un grandangolo da 119° ed una lente macro. Per la selfie camera, si vocifera di un sensore Sony IMX471 da 16 MP.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G – Prezzo e data di uscita

La data di presentazione di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è fissata per il prossimo 28 aprile, per ora solo in India: durante l'evento saranno presentati al pubblico anche i modelli OnePlus 10R (conosciuto anche come Ace in Cina) e le cuffie TWS Nord Buds (o Buds N in Cina). Per quanto riguarda il prezzo, possiamo guardare ad un range non oltre i 300€, ma questo andrà valutato con dettagli più concreti.

