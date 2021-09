Honor MagicBook V14: non solo Windows 11, anche un display touch screen!

Come sappiamo ormai da un po', la presentazione ufficiale del nuovo sistema operativo di Microsoft è fissata per il 5 ottobre 2021. Ma ci si chiede, quali saranno i primi dispositivi ad averlo out of the box? La risposta pare ce la darà Honor, visto che il prossimo MagicBook V14 potrebbe essere con Windows 11 presinstallato, oltre a specifiche che si prospettano molto interessanti.

Honor MagicBook V14: tutto ciò che sappiamo

Design e specifiche tecniche

La prima avvisaglia in merito al nuovo laptop di Honor l'abbiamo da un teaser ufficiale che ci mostra un design sicuramente molto sottile, con un display dalle cornici molto sottili ma con una novità non indifferente. Infatti, Honor MagicBook V14 è dotato di una doppia webcam, entrambe da 5 MP, che serviranno molto probabilmente per le videochiamate di gruppo o per le conferenze. Ma non finisce qui, visto che da alcuni sketchbook apprendiamo la presenza di un pannello touch screen, che innalza il livello del prodotto.

Attualmente il resto dell'hardware non è ancora annunciato, ma con Honor è sempre molto all'ultimo minuto, sebbene sembri che vi sarà una configurazione Intel Core EVO almeno i5. Tutto dipende molto dal target, sicuramente, ma considerando che avremo un design molto sottile, è chiaro che sarà rivolto anch'esso alla produttività in movimento.

Lato software, come già detto, apprendiamo da un leak che potrebbe segnare il debutto addirittura mondiale di Windows 11 preinstallato su un notebook. Questa informazione è da confermare, ma sarebbe un passo enorme per Honor.

Honor MagicBook V14 – Prezzo e data di uscita

Il nuovo MagicBook V14 non ha ancora un prezzo, sebbene il target sembra essere simile a MateBook X di Huawei, ma è anche normale, considerando che la data di presentazione è fissata per il 26 settembre 2021. In quell'evento Honor dovrebbe presentare anche altri prodotti, ma è chiaro che questo potrebbe sicuramente attirare di molto l'attenzione degli utenti.

