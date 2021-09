OPPO K9 TV 43, 55, 65 e 75 ufficiali: 4K e cloud gaming a partire da meno di 300€

Se guardiamo ai prodotti audio e video di OPPO, sappiamo bene si piazzino spesso in fasce di qualità e di prezzo piuttosto alte, ma storicamente è sempre stato così. Ma OPPO pare voglia guardare anche a fasce di prezzo più basse ed ha quindi lanciato la serie di smart TV chiamata K9, con specifiche entry-level ed un prezzo interessante.

Aggiornamento 27/09 (articolo originale 6 maggio): la compagnia cinese ha lanciato una nuova smart TV della gamma, questa volta in versione da 75″. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo, nella nuova sezione dedicata a questa variante maxi.

OPPO K9 TV: tutto ciò che c'è da sapere

Design e specifiche

A rivelare per primo l'arrivo di una serie di smart TV dal prezzo più contenuto della “Green Factory” è il leaker di Weibo Tomatoya, che parla di come questo nuovo elettrodomestico abbia sì un pannello intelligente, ma non come le sorelle maggiori R1 ed S1. E a ben vedere, la nuova serie OPPO K9 TV ha ben 3 diagonali di display, cioè da 43″, 55″ e 65″, con un frame piuttosto sottile. Partendo dal modello da 43″, abbiamo una risoluzione 4K, 2 GB di RAM e 8 GB di storage. Per i modelli invece da 55″ e 65″ abbiamo 2 GB di RAM e 16 GB di storage.

Quello che sembra essere interessante è senza dubbio la certificazione HDR10+ (per il modello 55″ e 65″), l'ampia gamma di colori DCI-P3 del 93%, ben 1 miliardo di colori con standard ΔE<2, oltre ad una calibrazione dinamica, anti-aliasing, de-feather dei cavi (quindi meno cavi per usarla), miglioramento del contrasto e tanto altro. Ma non solo video, dato che queste nuove smart TV di OPPO si avvalgono di un audio di qualità Blu-Ray certificata da OPPO in 2 speaker da 15W Dolby Audio (10W per il modello da 43″) e ottimizzazione del suono dinamico.

Per quanto riguarda il software, abbiamo una ColorOS TV molto ben ottimizzata, che permette non solo l'utilizzo di un assistente vocale, ma anche di utilizzare lo smartphone come telecomando per la smart TV stessa. Inoltre, le modalità gaming sono state notevolmente ottimizzate e migliorate. In più, viene integrata la piattaforma di cloud gaming Tencent Start di default.

OPPO K9 Smart TV 75: tutti i dettagli

A distanza di alcuni mesi dal lancio della gamma, la compagnia cinese ha pensato di arricchire la serie con OPPO K9 Smart TV 75, versione maxi da ben 75″ di diagonale. Il lancio è avvenuto in occasione del debutto del nuovo K9 Pro e di Watch Free: il palcoscenico perfetto per presentare in patria anche una nuova TV. Ancora una volta si tratta di una soluzione dal rapporto screen-to-body al top (95%), un pannello LCD con retroilluminazione LED e dotato di risoluzione in 4K (3840 x 2160 pixel), 1.07 miliardi di colori, refresh rate standard (60 Hz), tecnologia MEMC, HDR10+ e 300 nit di luminosità.

La parte hardware si affida ad un chipset MediaTek MT9652, quad-core con CPU ARM Cortex A73 e GPU Mali G52 MC1. Per le memorie troviamo 2 GB di RAM e 32 GB di storage mentre lato software abbiamo ColorOS TV 2.0, con tanto di supporto ai comandi vocali tramite l'assistente Breeno. Parlando di audio, è presente il supporto Dolby ed una configurazione Dual Speaker con una potenza massima di 30W.

Per il prezzo di vendita trovate tutti i dettagli nella sezione successiva.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo delle nuove OPPO K9 Smart TV è relativamente economico, visto che si parte dal modello da 43″ che si assesta a circa 257€ (1.999 yuan), mentre per il modello da 55″ siamo sui 359€ (2.799 yuan) e per il 65″ abbiamo invece un prezzo di circa 513€ (3.999 yuan), che le rende degne rivali delle Redmi TV e soprattutto delle Xiaomi Mi TV mid-range. Per concludere, la nuova versione da 75″ viene proposta in patria al prezzo di circa 767€ al cambio, ossia 5.799 yuan.

Purtroppo, come il resto della gamma OPPO TV, non sono previste in Occidente, ma se il brand si decidesse ad importarle anche qui, potrebbero essere prodotti molto interessanti da provare.

