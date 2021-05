L'evento per il terzo anniversario di Xiaomi Italia ha portato con sé la conferma in merito a prezzi e disponibilità di Mi 11 Ultra, Mi 11i, Redmi Note 10 5G e Note 10S, ma c'è stato il tempo anche per qualche sorpresa. La compagnia cinese ha lanciato nel nostro paese la nuova gamma Xiaomi Mi TV P1, serie composta da 4 varianti: ecco tutti i dettagli su caratteristiche, prezzo e disponibilità.

Xiaomi Mi TV P1 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere







Come anticipato poco sopra, la famiglia Xiaomi Mi TV P1 si compone di quattro modelli dal look simile, ma caratterizzati da dimensioni crescenti. Abbiamo il modello base da 32″, per poi passare ai 43″ fino ad un massimo di 50″ e 55″. Un design elegante, con i bordi sottili, accompagna un pannello LED a 60Hz con una visuale a 178° per immagini eccellenti da ogni angolazione.

Le varianti da 55”, 50” e 43” offrono una qualità d'immagine al top con risoluzione 4K UHD e supporto Dolby Vision, con tecnologia MEMC per garantire un'immagine ottimale e fluida. Le due versioni più grandi offrono anche l'HDR10+, per un'immagine ancora più vivida e realistica. Tutti i modelli sono estremamente smart e dotati di un ricco ecosistema di contenuti grazie ad Android TV, a Google Assistant, a Chromecast, Miracast e tutte le applicazioni più popolari.

Le varianti da 55”, 50” e 43” sono dotate anche di un microfono incorporato per comandare la TV e qualsiasi dispositivo smart con la voce.

Xiaomi Mi TV P1 ufficiale in Italia: prezzo e disponibilità

La nuova Xiaomi Mi TV P1 da 43” sarà in vendita al prezzo di 449,9€, insieme ai modelli da 50” a 599,9€ e da 55” a 649,9€. Dal 21 al 24 maggio, sarà possibile acquistare le versioni da 43” e da 55” su mi.com, nei Mi Store Italia e su Amazon al prezzo early bird rispettivamente di 399,9€ e 599,9€.

Infine, per quanto riguarda Mi TV P1 da 32” sarà invece disponibile successivamente a partire da 279,9€. Non appena ne sapremo di più in merito, provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli.

