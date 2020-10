L'espansione e le vendite di OPPO nell'ultimo anno sono state sicuramente importanti. E questo è stato possibile grazie a molti degli smartphone 5G presentati soprattutto in Cina, dove la tecnologia è già sfruttata, ma non solo. Infatti, con la presentazione dei vari prodotti smart come il Watch, la Band e le Enco W51, oltre al Visore AR, l'ecosistema creato potrebbe incrementare in modo esponenziale i ricavi del brand. Ma manca un tassello, visto che OPPO ha ancora un prodotto da lanciare: la sua smart TV, che finalmente è confermata nella celebrazione del primo anno del marchio nel 5G nel paese d'origine.

Aggiornamento 19/10: OPPO ha ufficializzato le sue prime smart TV top gamma R1 e S1, con la seconda che beneficia di un pannello QLED. Tutti i dettagli nel corso dell'articolo.

OPPO TV R1 e S1: tutto quello che c'è da sapere su specifiche, prezzo e uscita

Design e specifiche

Guardando ai due modelli di Smart TV OPPO, ci troviamo davanti a due prodotti diversi e probabilmente anche la fascia di prezzo e le specifiche sono indicative per distinguerle. Partendo dalle due OPPO TV R1, con risoluzione 4K da 55″ e 65″, che adottano un design a schermo intero fluttuante con screen-to-body ratio del 96%. Quanto alla gamma di colori, abbiamo un DCI-P3 al 93%. Il chipset integrato è un Quad-Core MT9652 A73 e supporta la compensazione del movimento MEMC. Entrambe supportano il Wi-Fi 6, NFC, l'assistente vocale Breeno, Dolby Audio ed il sistema operativo integrato è la ColorOS TV.

Passando poi al top gamma OPPO TV S1, ci troviamo davanti ad una smart TV QLED 4K da 65″. Per le specifiche, abbiamo una retroilluminazione full-array a 210 zone, gamma colori ultra-ampia NTSC al 120%, luminosità massima a 1500 nit. La frequenza di aggiornamento di questo televisore è inoltre a 120 Hz, mentre il chipset usato è il MediaTek MT9950, top gamma della sua categoria. Questo permette di ottenere anche un decoding 8K. Quanto alla memoria poi, S1 ha un'impressionante RAM da 8.5 GB, con 128 GB di storage. Supporta anch'essa Wi-Fi 6, HDMI 2.1 e altre feature interessanti come l'NF, la webcam per le videochiamate e la ColorOS TV.

OPPO TV R1/S1 ufficiali – Prezzo e disponibilità

Le nuove smart TV OPPO R1 e S1 arriveranno in vendita in Cina con disponibilità da oggi, 19 ottobre 2020: le R1 55 e 65 con un prezzo di 3299 e 4299 yuan (419 e 546 €), mentre la S1 sarà in vendita dal 1° novembre 2020, ad un prezzo premium di 6999 yuan (al cambio 889 €). Prezzi non impossibili ma che se dovessero arrivare in Occidente è auspicabile siano piuttosto alti.

