Huawei Crazy Week: fino al 50% di sconto e Flash Sale su PC, audio, tablet e tanto altro!

Il Prime Day autunnale di Amazon è terminato ma questo non vuol dire che le occasioni per risparmiare siano giunte al capolinea. Huawei ha lanciato l'iniziativa Crazy Week, una settimana di offerte e sconti fino al 50%, con vari round di Flash Sale. Il meglio della tecnologia del colosso cinese viene proposti a prezzi assurdi, con tante categorie di prodotti in promozione!

Huawei Crazy Week: tutte le occasionisul meglio della tecnologia targata Huawei!

L'evento Huawei Crazy Week durerà fino al 24 ottobre ma ovviamente è bene puntare subito i prodotti che vi interessano, in modo da non perdere nessuna occasione. Durante il periodo della promozione vedremo vari round di offerte flash; inoltre potrete risparmiare ulteriormente grazie al nostro codice sconto esclusivo (AGIZCHINA5) ed altri coupon! Ma bando alle ciance e andiamo a dare un'occhiata ai prodotti più golosi, con sconti fino al 50%!

Se non visualizzate correttamente i box presenti all'interno dell'articolo, provate a disattivare AdBlock.

Notebook

La Crazy Week di Huawei Store è certamente un'occasione d'oro per mettere le mani su un portatile nuovo di zecca, con il massimo risparmio. La qualità Huawei si vede ed è tangibile in tutti i suoi prodotti e i notebook non fanno eccezione. Belli, leggeri e stilosi, dotati di specifiche attuali e tanti accorgimenti che contribuiscono a rendere l'esperienza ancora più premium.

Lo store ufficiale propone due soluzioni di tutto rispetto. Abbiamo Huawei MateBook D 15 per chi vuole mantenersi in un budget contenuto, sotto i 400€. Il terminale è dotato di un ampio schermo IPS FullView da 15.6″ in 16:9, con cornici ridottissime e riduzione della luce blu certificata TUV.

Il corpo è leggero e sottile e la tastiera integra anche una fotocamera pop-up. Il cuore del portatile è il processore Intel Core i3-1115G4, accompagnato da 8/256 GB di memorie.

Per chi punta alle stelle c'è Huawei MateBook 16s, in sconto a 1.699€ (utilizzando il coupon AUTUMN100) e con il MatePad 11 (Wi-Fi 6/64 GB) in bundle spendendo solo 1.99€ in più. Parliamo di una vera e propria belva, dotata del processore Intel Core i9-12900H con 16 GB di RAM, 1 TB di storage e grafica Iris Xe.

In questo caso abbiamo un display da ben 16″ con alta fedeltà cromatica, una batteria da 84 Wh, tastiera High Key-Travel da 1,5 mm con retroilluminazione e tanto altro ancora!

Monitor

Per chi cerca un nuovo monitor e punta ad una soluzione top, Huawei MateView è di certo la soluzione adatta. Si tratta di un modello evergreen dotato di uno schermo da 28.2″ in 3:2 con risoluzione 4K e supporto HDR. Perfetto per l'ufficio e la produttività ed adatto ad ogni ambiente grazie al suo stile minimale!

Smartwatch

Impossibile non citare gli ultimi smartwatch del brand cinese, proposti a prezzi davvero niente male. Huawei Watch GT 3 Pro è un piccolo gioiello realizzato in titanio, ceramica e vetro zaffiro, con monitoraggio della salute H24 e batteria di lunga durata (fino a 14 giorni). Bello, impermeabile fino a 5 ATM, dotato di oltre 100 modalità di allenamento e chiamate Bluetooth.

Il fratello minore Watch GT 3 non è da meno, sia in fatto di stile che di funzionalità. E per i più sportivi, Watch GT 2e rappresenta una scelta accessibile e stilosa: un look accattivante e giovanile, tanta autonomia, uno schermo AMOLED da 1.39″ e numerose modalità di allenamento!

Tablet

Gli amanti del tech in cerca di un tablet performante trovano ad attenderli due valide alternative, da scegliere in base alle proprie esigenze. Chi ama leggere e prendere tanti appunti può puntare su una delle ultime novità del brand: Huawei MatePad Paper offre un'esperienza di lettura e scrittura come su carta, con uno schermo ampio (da 10.3″ con modalità Eye Comfort) e HarmonyOS 2.

Il sistema operativo di Huawei torna anche con MatePad Pro 12.6, per un utilizzo fluido e senza intoppi, alla massima potenza. Il pannello OLED FullView è di grandi dimensioni, con cornici sottili ed il supporto alla M-Pencil di seconda generazione. Non manca una batteria capiente mentre il processore Kirin 9000E offre un'esperienza stellare!

Audio

Con l'evento Huawei Crazy Week risparmi anche sul meglio degli auricolari true wireless dell'azienda. Le TWS FreeBuds 4 e le FreeBuds Pro sono protagoniste di occasioni ghiotte: entrambe offrono un look elegantissimo, le prime con uno stelo minimale e le Pro con un modulo squadrato, cancellazione attiva del rumore di alto livello e connettività intelligente. Tanto comfort nell'indossabilità ma anche tanta qualità per quanto riguarda

Smartphone

La nostra panoramica delle migliori offerte Crazy Week culmina con un dispositivo impossibile da ignorare. Huawei Mate Xs 2 è un tripudio di stile e bellezza: l'ultimo smartphone pieghevole top del brand cinese è un concentrato di tecnologia, ma con un occhio al look.

Il dispositivo è dotato di un enorme pannello pieghevole da 7.8″ con refresh rate a 120 Hz e tecnologia True-Chroma. Il design Falcon Wing contribuisce a rendere unico l'aspetto dello smartphone, ma al contempo offre anche resistenza, leggerezza e compattezza: il foldable definitivo!

Flash Sale

Oltre agli sconti fissi sono presenti anche vari round di occasioni Flash Sale: l'appuntamento di oggi durerà fino al 15 ottobre: ecco tutte le occasioni proposte!

Tutti i vantaggi di Huawei Store

Huawei Store permette di beneficiare del reso gratuito entro 14 giorni dall'acquisto. Inoltre è presente il servizio di assistenza disponibile 7 giorni su 7 dalle 8 alle 21 (festivi esclusi) e accessibile dallo Store, dall'app My Huawei o dal numero verde 800-19135.

In aggiunta, i clienti che preferiscono ricevere assistenza a casa, possono richiedere il servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio gratuiti, sempre tramite l'applicazione ufficiale My Huawei oppure tramite il sito (da cui è possibile monitorare lo stato di avanzamento del servizio di riparazione).

