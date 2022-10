Honor X40 GT avrà un triplo sistema di raffreddamento per il gaming

Tramite Weibo, il noto social network cinese, Honor ha annunciato una particolare peculiarità del nuovo X40 GT: un sistema di raffreddamento a 13 strati che permette di mantenere stabile la temperatura del telefono anche dopo lunghe sessioni di gaming.

Honor X40 GT: 13 strati per garantire uno smartphone mai troppo caldo

Per mantenere fresco lo smartphone e le performance intatte, Honor ha deciso di optare per un particolare sistema di raffreddamento per il nuovo X40 GT. Questo dispositivo, infatti, è dotato di 13 diversi strati che si occupano di dissipare il calore, con un sistema al liquido ed una camera di vapore da oltre 4000 millimetri quadri.

Il sistema di raffreddamento in questione, secondo i dati forniti da Honor, permette di evitare il surriscaldamento dello smartphone anche dopo lunghe sessione di gaming. Per esempio, Honor X40 GT può mantenere lo schermo a 120 Hz e 115 fps per oltre un'ora in Arena of Valor senza picchi di temperatura.

Giocando ad un first-person-shooter, invece, lo smartphone non subisce cambiamenti di temperatura dopo oltre un'ora a 90 Hz, mentre gli RPG più pesanti possono essere giocati facilmente a 60 Hz senza surriscaldamenti.

Una soluzione che porta benefici soprattutto ai giocatori più incalliti, non trovate?

