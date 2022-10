Huawei P60 Pro, come sarà? Arrivano primi concept render realistici

Smaltita la questione Mate 50, è tempo di immaginare come potrebbe essere la serie Huawei P60, compreso il modello Pro. E non a caso, dal web sono spuntati i primi concept render che lo immagina anche in maniera abbastanza realistica nelle forme.

Huawei P60 Pro immaginato con un design familiare, ma anche con un tocco di… Honor

Come si presenterebbe il presunto top gamma Huawei? Il possibile P60 Pro potrebbe essere uno smartphone dalle linee molto semplici, senza troppi fronzoli. E questo sarebbe delineato dal bumper fotocamera, che troverebbe solo due oblò a contenere i sensori perdendo la peculiare pillola vista sulle serie Nova e P50. Tuttavia, la disposizione ricorda esattamente quella. Ma ciò che rende curiosi i concept render postati da Teme è lo stile degli oblò, che ricordano molto quelli della serie Honor 70, specialmente quelli del modello base. Questa cosa sarebbe già nota, in quanto era vociferato che, a livello di design, stravolgimenti enormi non ce ne sarebbero stati.

Nello specifico dei sensori, come possiamo vedere, su Huawei P60 Pro potremmo avere tre moduli che non prevedono a quanto pare un periscopio ma un più probabile teleobiettivo. Non c'è traccia di XMAGE sulla scocca o almeno non ancora, ma si parla di Dual-Matrix Aparture Camera: che sia un riferimento all'apertura variabile? Infine il display, che si presenterebbe come una soluzione curva, immaginiamo OLED. E, se notate bene, anche qui è presente un notch con doppio sensore, che potrebbe però essere in realtà una sorta di Dynamic Island, in pieno stile Apple.

Chiaramente, essendo dei concept render, non possiamo definirli come sicure trasposizioni della realtà, ma di certo, non sembrano poi essere così lontani dalla realtà.

