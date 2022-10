Xiaomi risponde al Prime Day con le offerte No IVA Week: fino al 39% di sconto!

Mentre tutto il web impazza per il Prime Day di ottobre, la compagnia cinese ha deciso di dire la sua in un modo decisamente convincente. Lo store ufficiale di Xiaomi ha lanciato la nuova promozione No IVA Week, con una valanga di offerte su smartphone, prodotti life style e per la casa, accessori e quant'altro!

Xiaomi lancia le offerte No IVA Week: tutti i dettagli dell'iniziativa

La nuova iniziativa promozionale dello store ufficiale Xiaomi non presenta particolari condizioni: nella pagina principale dedicata all'evento No IVA Week sono presenti molteplici prodotti in offerta, appartenenti a tutte le categorie. Non solo smartphone Xiaomi, quindi, ma anche aspirapolvere senza fili e robot, smart TV, speaker, indossabili, router e quant'altro.

L'offerta è valida per tutti i prodotti, fatta eccezione per i bundle. Inoltre sono presenti due promo aggiuntive:

per ordini superiori ai 3.000€ ricevi in regalo un Mi Robot Vacuum-Mop P (del valore di 399.9€);

un Mi Robot Vacuum-Mop P (del valore di 399.9€); per ordini superiori ai 6.000€ ricevi in regalo un Mi Smart Projector (del valore di 599.9€).

L'iniziativa è attualmente attiva tramite lo store ufficiale e termina il 16 ottobre. Se hai dei Mi Poits ti suggeriamo di provare ad utilizzarli, in modo da poter risparmiare ulteriormente!

In basso trovi il link alla pagina dell'iniziativa, con tutti gli sconti disponibili: se non visualizzi il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock!

Vi ricordiamo che l'11 ed il 12 ottobre sono i giorni delle offerte esclusive Prime: ecco il nostro approfondimento dedicato a tutte le iniziative per i nuovi Prime Day di Amazon!

