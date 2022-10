Xiaomi 12T vs 12T Pro vs 11T vs 11T Pro: quali sono le differenze

Xiaomi 12T e 12T Pro sono da poco stati presentati ufficialmente sul mercato, e la domanda che ne consegue è: in cosa sono diversi e migliori rispetto a Xiaomi 11T e 11T Pro? A ogni nuova uscita sul mercato smartphone, specialmente quando si parla di prodotti per la fascia alta, il quesito è sempre il medesimo. Per darvi una mano a capire quale sia il modello migliore e che più faccia al caso vostro, abbiamo deciso di stilare un articolo comprensivo di tutte le differenza fra il poker di smartphone della serie T di Xiaomi.

Xiaomi 12T vs 12T Pro vs 11T vs 11T Pro: tutte le differenze

Design e stile

Sotto il profilo estetico, la serie Xiaomi 11T e quella 12T si differenziano esclusivamente per la sezione posteriore, dove cambia il look adottato per il modulo fotografico. Non cambiano particolarmente le colorazioni: Meteorite Gray, Moonlight White e Celestial Blue per 11T e 11T Pro, Black, Silver e Blue per 12T e 12T Pro.

Xiaomi 11T Xiaomi 11T Pro

Anche se si parla di dimensioni, la serie 11T e 12T sono abbastanza uguali, se non fosse per un leggero ridimensionamento al ribasso per i due modelli più recenti. Come potete leggere nel paragrafo successivo, infatti, le differenze vere sono quelle sotto al cofano.

Xiaomi 12T Xiaomi 12T Pro

Specifiche a confronto

Xiaomi 11T Xiaomi 12T Xiaomi 11T Pro Xiaomi 12T Pro Dimensioni 164,1 x 76,9 x 8,8 mm



203 grammi 163,1 x 75,9 x 8,6 mm



202 grammi 164,1 x 76,9 x 8,8 mm



204 grammi 163,1 x 75,9 x 8,6 mm



205 grammi Display AMOLED

6.67″

Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

395 PPI

120 Hz

campionamento del tocco a 480 Hz

HDR10+

Gorilla Glass Victus AMOLED

6.67″

1.5K (2.712 x 1.220 pixel)

446 PPI

120 Hz

campionamento del tocco a 480 Hz

HDR10+

Gorilla Glass 5 AMOLED

6.67″

Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

395 PPI

120 Hz

campionamento del tocco a 480 Hz

HDR10+, Dolby Vision

Gorilla Glass Victus AMOLED

6.67″

1.5K (2.712 x 1.220 pixel)

446 PPI

120 Hz

campionamento del tocco a 480 Hz

HDR10+, Dolby Vision

Gorilla Glass 5 Impermeabilità IP53 IP53 IP53 IP53 Chipset MediaTek Dimensity 1200 a 6 nm MediaTek Dimensity 8100-Ultra a 5 nm Qualcomm Snapdragon 888 a 5 nm Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm CPU 1 x 3,0 GHz Cortex-A78 + 3 x 2,6 GHz Cortex-A78 + 4 x 2,0 GHz Cortex-A55 4 x 2,85 GHz Cortex-A78 + 4 x 2,0 GHz Cortex-A55 1 x 2,84 GHz Cortex-X1 + 3 x 2,42 GHz Cortex-A78 + 4 x 1,80 GHz Cortex-A55 1 x 3,19 GHz Cortex-X2 + 3 x 2,75 GHz Cortex-A710 + 4 x 1,80 GHz Cortex-A510 GPU Mali-G77 MC9 Mali-G610 MC6 Adreno 660 Adreno 730 RAM 8 GB RAM LPDDR4X 8 GB RAM LPDDR5 8/12 GB RAM LPDDR5 8/12 GB RAM LPDDR5 ROM 128/256 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1 Espandibilità ❌ ❌ ❌ ❌ Sicurezza Lettore d'impronte digitali laterale



Face Unlock 2D Lettore d'impronte digitali ottico nel display



Face Unlock 2D Lettore d'impronte digitali laterale



Face Unlock 2D Lettore d'impronte digitali ottico nel display



Face Unlock 2D Raffreddamento Camera di vapore Camera di vapore XL + lamine di grafite + pellicola BN LiquidCool Camera di vapore XL + lamine di grafite + pellicola BN Fotocamera 108 MP f/1.8, Samsung HM2 da 1/1.52″, 0.70 µm



Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, Sony IMX355 da 1/4″, 1.12 µm, FoV di 120°



Telemacro da 5 MP f/2.4, Samsung S5K5E9 da 1/5.0″, 1.12 µm 108 MP f/1.7, Samsung HM6 da 1/1.67″, 0.64 µm



Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, Samsung S5K4H7 da 1/4″, 1.12 µm, FoV di 120°



Macro da 2 MP f/2.4, GalaxyCore GC02M1 da 1/5.0″, 1.75 µm 108 MP f/1.75, Samsung HM2 da 1/1.52″, 0.70 µm



Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, Sony IMX355 da 1/2.8″, 1.14 µm, FoV di 120°



Telemacro da 5 MP f/2.4, Samsung S5K5E9 da 1/5.0″, 1.12 µm 200 MP f/1.69, Samsung HP1 da 1/1.22″, 0.64 µm



Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, Samsung S5K4H7 da 1/4.0″, 1.12 µm, FoV di 120°



Macro da 2 MP f/2.4, GalaxyCore GC02M1 da 1/5.0″, 1.75 µm OIS ❌ ✔️ ❌ ✔️ Selfie 16 MP f/2.5, OmniVision V16A10 da 1/3.06″, 1.0 µm 20 MP f/2.24, Sony IMX596 da 1/2″, 0.80 µm 16 MP f/2.5, OmniVision V16A10 da 1/3.06″, 1.0 µm 20 MP f/2.24, Sony IMX596 da 1/2″, 0.80 µm Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 67W 120W 120W 120W Caricatore in confezione ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Ricarica Wireless ❌ ❌ No ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ ❌ ✔️ Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 5.3 5.2 5.2 NFC ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ GPS GPS L1+L5, A-GPS, GLONASS, Galileo E1+E5a, BeiDou, QZSS L1+L5 GPS L1+L5, A-GPS, GLONASS, Galileo E1+E5a, BeiDou, NaviC, QZSS L1+L5 GPS L1+L5, A-GPS, GLONASS, Galileo E1+E5a, BeiDou GPS L1+L5, A-GPS, GLONASS, Galileo E1+E5a, BeiDou, NaviC USB Type-C Type-C Type-C Type-C Speaker Stereo

Dolby Atmos Stereo

Dolby Atmos Stereo

Dolby Atmos, Harman Kardon Stereo

Dolby Atmos, Harman Kardon Motore a vibrazione lineare Asse X Asse X Asse X Asse X Mini-jack cuffie ❌ ❌ ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Sistema operativo (al lancio) Android 11, MIUI 12.5 Android 12, MIUI 13 Android 11, MIUI 12.5 Android 12, MIUI 13

Xiaomi 11T vs 11T Pro vs 12T vs 12T Pro: prezzo a confronto

