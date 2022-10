Gboard: il nuovo aggiornamento rende più semplice scrivere sui tablet

Google in questi giorni ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Gboard, la tastiera digitale made in Mountain View per i dispositivi Android. Questa nuova versione beta punta ad apportare migliorie all'esperienza d'uso sui tablet, dato che ormai questa tipologia di dispositivi sta avendo sempre più spazio nel panorama tech attuale!

Adesso è più semplice scrivere sui tablet con il nuovo aggiornamento di Gboard

Grazie al nuovo aggiornamento 12.3, attualmente pubblicato nel canale beta, Gboard ha finalmente guadagnato un layout interamente dedicato alla composizione testuale sui tablet Android.

Il nuovo layout della tastiera è più alto rispetto a quello precedente ed alcuni tasti sono stati riposizionati per favorire una scrittura più fluida e precisa. L'aggiornamento aggiunge anche nuovi tasti come Tab e Caps Lock, oltre alle frecce destra e sinistra a lato della barra spaziatrice.

Questa nuova versione della tastiera di Google è disponibile al momento ad un numero ristretto di beta tester ed arriverà soltanto nelle prossime settimane in versione stabile disponibile per tutti.

Potete scaricare Gboard di Google tramite Google Play, con compatibilità completa per smartphone e tablet Android.

