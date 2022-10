Con l’aspirapolvere e lavapavimenti UWANT X100 pulire casa diventa un gioco da ragazzi

Una casa più pulita e più tempo da dedicare a se stessi grazie all'aspirapolvere e lavapavimenti UWANT X100. Con il suo sistema di spazzole a doppio rullo, questo dispositivo promette una pulizia efficace in tempi rapidi. Tempo prezioso che può essere investito in altre attività. Il tutto, ad un prezzo decisamente competitivo grazie alla nuova offerta dedicata. Ecco i dettagli!

UWANT X100 pulisce velocemente tutta la casa e avrete più tempo per voi stessi

UWANT X100 è un pratico aspirapolvere e lavapavimenti senza fili, dal design elegante e un corpo largo che riesce a stare in posizione verticale senza alcun supporto esterno.

Il dispositivo è dotato di spazzole a doppio rullo, che raddoppiano la potenza di lavaggio e riducono i tempi di pulizia, agendo con efficacia anche sulle macchie più ostinate. Il tutto è accompagnato da un sistema anti-groviglio e auto-pulente che impedisce che capelli e peli animali possano in qualche modo intaccare il corretto funzionamento delle spazzole.

Oltre ciò, UWANT X100 presenta alcuni sensori a infrarossi che rilevano lo sporco in tempo reale e regolano automaticamente il volume dell'acqua e la potenza di aspirazione per una pulizia ottimale.

L'aspirapolvere dispone di una grande batteria da 4.000 mAh che offre fino a 44 minuti di autonomia, quanto basta per pulire e lavare a fondo una zona da 300m². Il supporto per la ricarica rapida, invece, permette di ottenere nuovamente il 100% dell'autonomia in appena 3 ore.

Un altro aspetto molto interessante di UWANT X100 è la presenza di due diversi serbatoi dell'acqua, uno per quella pulita ed uno per quella di scarico. Entrambi offrono una capacità di 600ml per cui non è necessario aggiungere più acqua per completare un ciclo di pulizia. Per finire lo schermo LED ad alta definizione permette di accedere velocemente alle modalità di pulizia e ad altre impostazioni di questo aspirapolvere e lavapavimenti.

Articolo sponsorizzato.

