HyperOS e Android 14: quali Xiaomi, Redmi e POCO si stanno aggiornando

È ufficialmente partito il momento in cui stiamo assistendo al lancio ufficiale dell’aggiornamento ad Android 14 da parte di Google, e contemporaneamente di quella ad HyperOS da Xiaomi. Come ben noto, la compagnia cinese è eterogenea nel rilascio degli aggiornamenti: non tutti i modelli li ricevono in modo uniforme, senza contare la differenza fra HyperOS/MIUI e Android e che i sub-brand possono seguire strategie di aggiornamento diverse. In questo articolo, vediamo quali smartphone e tablet Xiaomi, Redmi e POCO stanno ricevendo l’aggiornamento ad Android 14 e quali sono invece esclusi dalla lista.

Ultimo aggiornamento: maggio 2024

Ecco quali Xiaomi, Redmi e POCO si stanno aggiornando ad HyperOS e Android 14

Le novità di HyperOS e Android 14

A maggio 2023 sono arrivate le prime ROM Android 14 Developer Preview, mentre durante l’estate, fra luglio e agosto, è partita la fase Android 14 Beta, a cui poi è infine seguito il rilascio stabile a partire da novembre per poi proseguire nel corso del 2024. Inizialmente si credeva che l’aggiornamento sarebbe coinciso con la MIUI 15, ma poi abbiamo scoperto che Xiaomi ha deciso di accantonare la denominazione MIUI in favore di HyperOS.

Per quanto visivamente non si discosti molto dalla MIUI, HyperOS viene presentato come una nuova interfaccia proprietaria che punta principalmente al miglioramento delle prestazioni. Il sistema operativo occupa meno memoria interna, rispetto a quello di Android ha un kernel più rapido fino al 70% nel gestire le attività più pesanti, a beneficio di animazioni ed effetti visivi vari. Secondo Xiaomi, dopo oltre 4 anni le performance calano soltanto dello -0,5% invece del -76,4%.

Una novità è Xiaomi HyperConnect, che migliora stabilità e velocità di abbinamento fra i vari dispositivi dell’ecosistema; cambia anche il Centro di Controllo, con controlli semplificati per la domotica.

Lista dei modelli aggiornati

Arriviamo quindi al punto clou di questo articolo: quali smartphone e tablet del catalogo Xiaomi, Redmi e POCO stanno ricevendo l’aggiornamento? La premessa è sempre la solita, cioè che Xiaomi è solita rilasciare gli aggiornamenti con un po’ di distacco temporale fra mercato cinese e occidentale.

Attenzione, però: come fatto in passato da Xiaomi, è possibile che alcuni modelli ricevano l’aggiornamento HyperOS ma non quello Android 14, specialmente quelli più datati di fascia medio/bassa Redmi e POCO.

XIAOMI HyperOS Versione Android Xiaomi 13 ✔️ 14 Xiaomi 13 Pro ✔️ 14 Xiaomi 13 Ultra ✔️ 14 Xiaomi 13 Lite ✔️ 14 Xiaomi 13T ✔️ 14 Xiaomi 13T Pro ✔️ 14 Xiaomi 12 ✔️ 14 Xiaomi 12 Pro ✔️ 14 Xiaomi 12 Pro Dimensity ✔️ 14 Xiaomi 12 Lite ✔️ 14 Xiaomi 12X ✔️ 13 Xiaomi 12T ✔️ 14 Xiaomi 12T Pro ✔️ 14 Xiaomi 12S ✔️ 14 Xiaomi 12S Pro ✔️ 14 Xiaomi 12S Ultra ✔️ 14 Xiaomi Mi 11 ✔️ 14 Xiaomi Mi 11 Pro ✔️ 14 Xiaomi Mi 11 Ultra ✔️ 14 Xiaomi Mi 11 Lite 4G Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi 11 Lite 5G NE ✔️ 14 Xiaomi 11i/11i HyperCharge ✔️ 13 Xiaomi 11T ✔️ 14 Xiaomi 11T Pro Xiaomi Mi 11i ✔️ 14 Xiaomi Mi 11i Hypercharge Xiaomi Mi 11X Xiaomi Mi 11X Pro Xiaomi Mi 10 ✔️ 13 Xiaomi Mi 10 Pro ✔️ 13 Xiaomi Mi 10S ✔️ 13 Xiaomi CIVI 3 ✔️ 14 Xiaomi CIVI 2 ✔️ 14 Xiaomi CIVI 1S ✔️ 14 Xiaomi CIVI 1 ✔️ 13 Xiaomi MIX 4 Xiaomi MIX Fold 3 ✔️ 14 Xiaomi MIX Fold 2 ✔️ 14 Xiaomi Mi MIX Fold ✔️ 13 Xiaomi Pad 6 ✔️ 14 Xiaomi Pad 6 Pro ✔️ 14 Xiaomi Pad 6 Max ✔️ 14 Xiaomi Pad 5 ✔️ 13 Xiaomi Pad 5 Pro ✔️ 13 Xiaomi Pad 5 Pro 5G ✔️ 13 Xiaomi Pad 5 Pro 12.4″ ✔️ 14 REDMI Redmi K60 ✔️ 14 Redmi K60 Pro ✔️ 14 Redmi K60 Ultra ✔️ 14 Redmi K60E ✔️ 14 Redmi K50 ✔️ 14 Redmi K50 Pro ✔️ 14 Redmi K50 Ultra ✔️ 14 Redmi K50 Gaming ✔️ 14 Redmi K50i Redmi K40 ✔️ 13 Redmi K40 Pro ✔️ 14 Redmi K40 Pro+ ✔️ 14 Redmi K40 Gaming ✔️ 13 Redmi K40S ✔️ 14 Redmi Note 13 4G ✔️ 14 Redmi Note 13 5G ✔️ 14 Redmi Note 13 Pro 4G ✔️ 14 Redmi Note 13 Pro 5G ✔️ 14 Redmi Note 13 Pro+ ✔️ 14 Redmi Note 13R Pro ✔️ 14 Redmi Note 12 4G ✔️ 14 Redmi Note 12 4G NFC ✔️ 14 Redmi Note 12 5G ✔️ 14 Redmi Note 12 Pro 4G ✔️ 13 Redmi Note 12 Pro/Pro+/Discovery ✔️ 14 Redmi Note 12 Pro Speed ✔️ 14 Redmi Note 12 Turbo ✔️ 14 Redmi Note 12S ✔️ 14 Redmi Note 12T Pro Redmi Note 12R ✔️ 14 Redmi Note 12R Pro Redmi Note 11 4G ✔️ 13 Redmi Note 11 5G ✔️ 13 Redmi Note 11 NFC ✔️ 13 Redmi Note 11 Pro 4G ✔️ 13 Redmi Note 11 Pro 5G ✔️ 13 Redmi Note 11 Pro/Pro+ ✔️ 13 Redmi Note 11S 4G ✔️ 13 Redmi Note 11S 5G ✔️ 13 Redmi Note 11E ✔️ 14 Redmi Note 11T ✔️ 13 Redmi Note 11T Pro/Pro+ ✔️ 14 Redmi Note 11E/11R ✔️ 14 Redmi Note 11E Pro ✔️ 13 Redmi 13C ✔️ 14 Redmi 12 ✔️ 14 Redmi 12 5G ✔️ 14 Redmi 12C ✔️ 14 Redmi 11 Prime ✔️ 14 Redmi 10 5G ✔️ 14 Redmi Pad ✔️ 14 Redmi Pad SE ✔️ 14 POCO POCO F5 ✔️ 14 POCO F5 Pro ✔️ 14 POCO F4 ✔️ 14 POCO F4 GT ✔️ 14 POCO F3 GT ✔️ 13 POCO X6 ✔️ 14 POCO X5 ✔️ 14 POCO X5 Pro ✔️ 14 POCO X4 Pro ✔️ 13 POCO X4 GT POCO M6 Pro 4G ✔️ 14 POCO M6 Pro 5G ✔️ 14 POCO M5 ✔️ 14 POCO M5s POCO M4 5G ✔️ 14 POCO M4 Pro 4G ✔️ 13 POCO M4 Pro 5G ✔️ 13 POCO C65 ✔️ 14 POCO C55 ✔️ 14

