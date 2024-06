Perché Apple Intelligence funziona solo su iPhone 15 Pro? Ecco la spiegazione ufficiale

La presentazione di Apple Intelligence ha destato tanto scalpore, sia per le funzionalità con intelligenza artificiale messe a disposizione della rinnovata Siri, sia per la quantità limitata di dispositivi che potranno effettivamente sfruttarle. L’AI della compagnia di Tim Cook, infatti, sarà disponibile soltanto sugli attuali iPhone 15 Pro e, si presuppone, sui futuri dispositivi della linea iPhone 16 (almeno per quanto riguarda il comparto mobile) ed in una recente intervista Apple ha provata a spiegare il perché di questa scelta.

Apple Intelligence potrebbe funzionare sui vecchi iPhone, ma sarebbe troppo lenta

Crediti: Apple

Apple Intelligence, stando a quanto dichiarato da più membri della compagnia di Cupertino, potrebbe funzionare senza tanti problemi anche sui vecchi iPhone, ma l’hardware più datato non sarebbe in grado di raggiungere tempi di risposta anche lontanamente soddisfacenti, facendo diventare l’intelligenza artificiale totalmente inutile. Di seguito alcuni passaggi dell’intervista realizzata da John Gruber di Daring Fireball.

“L’inferenza, ovvero quando i modelli vengo eseguiti, è particolarmente dispendiosa in termini di prestazioni computazionali quando si parla dei LLM. La combinazione di banda passante nei dispositivi e la dimensione del Apple Neural Engine è la spinta che serve ad eseguire questi modelli ad una velocità che possa renderli davvero utili. [Apple Intelligence] potrebbe essere eseguita sicuramente su un dispositivi molto vecchio, ma sarebbe talmente lenta da risultare inutile.” ha dichiarato John Giannandrea, capo della divisione AI di Apple.

Il capo della divisione marketing, Greg Joswiak, ha inoltre aggiunto: “Non si tratta di un piano per vendere nuovi iPhone, altrimenti avremmo reso disponibile Apple Intelligence soltanto sugli iPad e Mac appena rilasciati sul mercato“. Gli iPhone 15 Pro, quindi, sono gli unici a poter garantire una velocità sufficiente a far si che l’AI sia effettivamente utile.

