Xiaomi Smart Ceiling Lamp Pro è la nuova lampada da soffitto fino a 140W di potenza

Xiaomi ha lanciato oggi sul mercato cinese Mijia Smart Ceiling Lamp Pro: una nuova lampada da soffitto smart che si integra perfettamente nell'ecosistema Smart Home e offre una discreta luminosità, adatta sia al salone che alla camera da letto.

Xiaomi Mijia Smart Ceiling Lamp Pro: fino a 140W di potenza e 10.000 lumen

Caratteristiche tecniche

Mijia Smart Ceiling Lamp Pro, una volta connessa all'app di Xiaomi, permette la regolazione dell'intensità e della temperatura della luce (da 2700 a 6000 gradi Kelvin). Offre inoltre diverse modalità di utilizzo come quella per la luce notturna oppure una adatta alla visione della TV.

Questa nuova lampada da soffitto è disponibile in due versioni: una è dedicata agli ambienti che necessitano di più luminosità (come il salone) con una potenza massima di 140W e 10000 lumen. Abbiamo poi una variante proposta unicamente per la stanza da letto con 55W di potenza e 3700 lumen.

Quanto costa Xiaomi Mijia Smart Ceiling Lamp Pro?

Le differenze tra le due versioni della lampada da soffitto sono sostanziali anche nel prezzo, quella da Salone infatti costa molto di più:

Versione da Camera da Letto – 199 yuan (circa 28,50€)

(circa 28,50€) Versione da Salone – 599 yuan (circa 86€)

Mijia Smart Ceiling Lamp Pro di Xiaomi è attualmente disponibile soltanto sul mercato cinese, tramite lo store JD.

