Honor, la fotocamera da 200 MP sarà su uno smartphone di alto livello

Una delle feature più interessanti che ci ha portato il 2022 è senza dubbio la fotocamera con sensore da 200 MP, che ha visto già Motorola e presto Xiaomi protagonisti e che ora potrebbe a breve anche Honor protagonista. Da un leak infatti, abbiamo notizia che il brand sta lavorando ad uno smartphone dotato proprio di tale sensore: ma di quale serie si tratta?

Aggiornamento 13/10: arrivano ulteriori dettagli sullo smartphone Honor con fotocamera da 200 MP, a cui si aggiungerebbero specifiche di grande livello. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Honor 80 sarà la serie con fotocamera 200 MP? Un leak lo suggerisce

A portarci l'indiscrezione sulla questione Honor è stato il leaker Digital Chat Station, che con un post su Weibo abbastanza breve ma emblematico ha indicato il nome del brand di fianco alla dicitura 200 MP senza però indicare la serie di riferimento. Questo non fa altro che aprire ipotesi e valutazioni in merito a quale gamma di smartphone dell'azienda possa utilizzare il sensore.

Considerando che la serie Magic 5 punterà ad una fotocamera di altissimo spessore, ma non si parla di questo tipo di sensore dalle prime indiscrezioni, quindi bisogna spostare l'attenzione sulla serie Honor 80, che il brand sta preparando al lancio. Ma quale dei tre modelli potrebbe fregiarsi di questa feature?

L'idea è che il modello 80 Pro+, se ci sarà, possa effettivamente utilizzare questa fotocamera e compiere un ulteriore passo in termini di imaging. Chiaramente, parliamo sempre di supposizioni e quindi per ora non possiamo far altro che restare nel campo delle ipotesi, almeno fino a comunicazioni più concrete.

Sempre più indizi su Honor 80 Pro+ con fotocamera 200 MP | Aggiornamento 13/10

Dopo alcune settimane di silenzio in merito, si torna a parlare della fotocamera da 200 MP associata a Honor ed è sempre più concreta l'ipotesi che possa essere la versione 80 Pro+ a farne gli onori. Ma c'è di più, visto che nell'ultimo leak Digital Chat Station ha sciorinato una serie di specifiche che lo comporrebbero. I

nfatti, pare che il chipset dedicato possa essere lo Snapdragon 8+ Gen 1, a cui poi vanno abbinati un display curvo con risoluzione 1.5K ad alto dimming, almeno un taglio da 12 GB RAM ed una ricarica con potenza 100W. Insomma, senza troppi fronzoli, un top gamma a tutti gli effetti che andrebbe a pareggiare Xiaomi 12T Pro (che però non ha ancora una versione cinese) e Moto Edge 30 Ultra (in Cina X30 Pro), affini in termini di specifiche.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il