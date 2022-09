Honor Magic 5 avrà una fotocamera AON: di che si tratta?

Sin da quando è tornata sul mercato per il post-Huawei, Honor ha subito messo le cose in chiaro esprimendo la volontà di sostituire l'ex casa madre nel mondo dei camera phone. Lo abbiamo visto con un esponente quale Honor Magic 4 Ultimate, che a distanza di mesi siede ancora in cima alla classifica di DxOMark. E anche se la serie Magic 4 è stata lanciata a inizio anno, si vocifera che la fotocamera del prossimo camera phone avrà caratteristiche tecniche da primo della classe.

Ecco come la modalità AON migliorerà la fotocamera della serie Honor Magic 5

Sappiamo già che all'orizzonte si staglia Honor Magic V2, ma le vere novità per il comparto fotografico dovremmo scoprire sulla futura serie Honor Magic 5. Per il momento, il leaker Digital Chat Station ne parla come “Honor Super True”, un nomignolo provvisorio che sta a indicare il prossimo top di gamma non plus ultra per la casa asiatica. E sappiamo già che, sempre secondo il noto leaker, su Magic 5 dovrebbe debuttare il tanto chiacchierato sensore da 1″. Con buona probabilità, questa tipologia di sensori sarà la next big thing per i camera phone di prossima generazione (compreso OPPO Find X6), dopo che Xiaomi 12S ultra ha dimostrato cosa sia in grado di fare.

A questo aspetto si aggiunge adesso una novità in senso assoluto, perché secondo Digital Chat Station il camera phone Honor, plausibilmente Honor Magic 5 Pro/Ultimate, avrà una modalità AON. Un acronimo che starebbe per “Always-On” ma che non avrebbe nulla a che fare con la modalità degli schermi OLED. Honor avrebbe sviluppato un ISP proprietario che, agendo da co-processore, permetterebbe alla fotocamera di essere sempre attiva ma al contempo avere un consumo energetico molto basso.

Il vantaggio di avere una fotocamera sempre sull'attenti sarebbe nella velocità di scatto, che potrebbe essere fulminea anche grazie a un sensore da 1″. Un sensore più grande fa entrare più luce di uno più piccolo, ergo può usare una velocità dell'otturatore più rapida per scattare. Fra gli altri vantaggi ci sarebbe il riconoscimento facciale e delle gesture più rapido, anche se Honor dovrà combattere contro lo scetticismo dei più attenti alla privacy sul fatto che la fotocamera sia potenzialmente sempre attiva.

