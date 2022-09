TCL porta in Europa il primo TV da 98″ e annuncia i nuovi occhiali che trasformano la casa in un cinema

Giornata ricca di annunci. Del resto, non poteva essere altrimenti con una delle fiere tecnologiche più importanti al mondo in corso. Questa volta tocca a TCL, che in occasione di IFA ha presentato le sue ultime innovazioni, tra cui la nuova soundbar RAY-DANZ, i televisori Mini LED e QLED e le lavatrici di ultima generazione.

Tutti gli annunci di TCL a IFA 2022

La nuova TV Mini LED Serie C835 porta il cinema nelle case, grazie all'ampio pannello 4K e al suono Dolby Atmos, per una esperienza super immersiva e coinvolgente. E se desiderate un televisore ancora più grande per vivere un'atmosfera da cinema, TCL ha portato in Europa il primo televisore QLED da 98″.

Gli annunci proseguono con la nuova soundbar premium X937U dotata dell'esclusiva tecnologia RAY-DANZ e la C935U con RAY-DAZN Dolby Atmos. Con i nuovi occhiali intelligenti TCL NXTWEAR Wearable Display Glasses, invece, vivrete la sensazione di vedere uno schermo da 140″ a 4 metri di distanza.

Gli occhiali NXTWEAR S sono dotati di un doppio display Micro OLED da 1080p, dispongono di lenti frontali e correttive che offrono un'esperienza visiva ampia e cinematografica. Il design leggermente rivisita”to garantisce un migliore comfort, mentre le impostazioni possono adesso essere più facilmente gestite tramite una rotella. Quella sulla tempia sinistra permette, ad esempio, di regolare il volume, mentre quella sulla tempia destra permette di regolare la luminosità e la modalità 2D/3D.

Infine, facendo proprio il claim “Inspire Greatness“, TCL impegna le proprie forze nell'ispirare persone a liberare i loro momenti più bella nella vita. Ciò si concretizza anche nelle sponsorizzazioni calcistiche con quattro giocatori, in vista dei Mondiali di quest'anno: Phil Foden, Raphael Varane, Pedri e il top performer brasiliano Rodrygo.

