Honor e OPPO, i prossimi flagship con grandi sensori: pronte fotocamere da 1″?

Il 2022, in termini di fotocamera per smartphone, è stato l'anno dei grandi sensori, cioè quelli da 1″, che ha visto coinvolto Xiaomi (oltre che Sharp) e che presto potrebbe vedere inclusi anche i prossimi flagship di Honor e OPPO. Infatti, da nuove indiscrezioni apprendiamo che sia la prossima serie Magic 5, sia la serie Find X6 dovrebbe trovare fotocamere di questo tipo.

Honor Magic 5 Pro e OPPO Find X6 Pro con Sony IMX989? Parte la sfida delle fotocamere da 1″

A parlare di questa possibilità è stato il leaker Digital Chat Station, che in due diversi post su Weibo parla sia del prossimo flagship Honor, o meglio di tutta la serie Magic 5, ma anche della prossima serie top di OPPO, possibilmente Find X6. Egli ci spiega infatti che il primo brand utilizzerà ben due sensori di questo tipo, magari su Magic 5 Pro, con il principale che dovrebbe essere il Sony IMX989, già visto su Xiaomi 12S Ultra. Questo perché egli indica sia il sensore da 1″, ma anche un altro da 1.1″, che corrisponderebbe al Sony IMX800, già visto sulla serie Honor 70.

Ma, come detto, Honor non sarà l'unica a guardare a tale upgrade e OPPO ha comunque bisogno di adeguare la propria proposta. Infatti, sembra che anche il possibile Find X6 Pro possa trovare la stessa fotocamera principale, puntando però ancora, come sensore aggiuntivo, sui Sony IMX766, che pare siano in abbondanza nelle scorte della Green Factory.

Insomma, sembra che la prossima tornata di smartphone top gamma possa accendere il mercato grazie alla loro fotocamera, che mai come stavolta può essere considerata la vera killer feature della zona flagship, che punta ad un imaging sempre più ricercato e vicino alla qualità delle fotocamere digitali. Nel caso però ne voleste sapere di più sui sensori da 1″, vi lasciamo un nostro focus molto interessante che ci spiega cosa vuol dire avere un sensore del genere.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il