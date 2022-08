Google starebbe già lavorando al SoC Tensor di terza generazione: debutterà con Pixel 8

Una delle novità più importanti degli smartphone Google della serie Pixel 6 è stato il SoC Tensor, molto apprezzato soprattutto per le capacità della fotocamera, che offre funzionalità di intelligenza artificiale molto avanzate. Mentre attendiamo il lancio dei nuovi Pixel 7, tuttavia, pare che Google e Samsung stiano già lavorando al Tensor di terza generazione. Ecco i dettagli.

Google e Samsung lavorano al chipset Tensor di terza generazione per i futuri Pixel 8

Sappiamo che i tanto attesi nuovi smartphone della serie Pixel 7 saranno alimentati da un SoC Tensor di seconda generazione. Questa è una delle prime caratteristiche che sono state rese note prima del lancio, nonché ciò su cui si hanno più aspettative – e ci mancherebbe, del resto è il motore dei prossimi smartphone.

Argomento di questo articolo, tuttavia, non è il chipset Tensor di seconda generazione. Piuttosto, siamo già un passo avanti, a quello di terza generazione. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Google e Samsung starebbero già lavorando insieme allo sviluppo del nuovo SoC che alimenterà gli smartphone Google della serie Pixel 8.

In queste ultime ore sarebbe trapelato Online un report in cui si evince che un SoC con numero di modello S5P9865 sarebbe stato testato su una scheda di sviluppo con nome in codice Ripcurrent e che questo SoC sarebbe proprio il Tensor di terza generazione. Purtroppo, al momento non si hanno ulteriori dettagli sul nuovo chipset: del resto, lo sviluppo della tecnologia sarebbe appena agli inizi.

