Google Camera 8.5 disponibile per Xiaomi, Samsung, OPPO e tanti altri | Download

Mesi fa abbiamo assistito al rilascio della build 8.4, e oggi giungiamo alla Google Camera 8.5, l'ultima versione della tanto apprezzata app fotografica di Mountain View. Da quando Big G opera nel mercato degli smartphone con la serie Pixel, l'azienda ha dato sfoggio delle sue abilità nella fotografia computazionale. Specialmente con i suoi primi Pixel, la Google Camera ha dimostrato quanto sia importante il reparto software anche e soprattutto quando si parla di qualità per foto e video. Per questo, un gruppo di sviluppatori di terze parti ha deciso di crearne un porting, disponibile specialmente per gli smartphone Xiaomi, Samsung, OPPO e così via.

Arrivano i porting della nuova Google Camera 8.5: ecco le sue migliorie

Sì, perché a cose normali la Google Camera è disponibile esclusivamente per gli smartphone della linea Pixel, e con essa tutte le funzionalità e le capacità di elaborazione integrate. Per esempio la modalità di scatto Night Sight, Astrophotography, Portrait Light, HDR+, Motion Photos, Super Res Zoom, Smartburst, Top Shot, Skin Tone e tanto altro ancora. Tutte queste opzioni non sarebbero normalmente disponibili sugli smartphone della concorrenza, anche se le varie Samsung, Xiaomi, OPPO e vivo hanno spesso modalità alternative e proprietarie per la fotocamera. Tuttavia, c'è chi continua a preferire quelle di casa Google, in quanto spesso sono più ottimizzate, specialmente nella fascia medio/bassa.

Nel caso della Google Camera 8.5, l'aggiornamento è arrivato in occasione del tanto apprezzato Google Pixel 6a, ma non aspettatevi grandi stravolgimenti. Non sembrano esserci novità degne di nota, se non qualche ottimizzazione per tirare fuori il meglio dal reparto fotografico degli smartphone.

Per il momento, il porting della Google Camera 8.5 è stato sviluppato solo da BSG, uno dei principali modder quando si parla di porting GCam. Come indica nel suo changelog, la versione 8.5 aggiunge la possibilità di effettuare time-lapse a 24/30/60 fps, usare app Galleria di terze parti e bug fix vari. Potete usare questa versione sui vari smartphone Android in circolazione, come Xiaomi, Samsung e OPPO, ma non è da escludere che su alcuni modelli possano esserci problemi di compatibilità.

Scarica Google Camera 8.5 Porting BSG

