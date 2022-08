Google Pixel 7 e 7 Pro dal vivo in questo video hands-on, c’è una sorpresa

L'aspetto di Pixel 7 e 7 Pro ci era stato già svelato, seppur in parte, dalla stessa Google qualche mese fa, in occasione della sua conferenza annuale. Adesso, però, uno YouTuber è riuscito a mettere le mani su due prototipi dello smartphone a poche settimane dal lancio, mostrandocelo nel dettaglio.

Google Pixel 7 e 7 Pro si mostrano in questo primo video hands-on

Lo YouTuber Unbox Therapy è riuscito a mettere le mani su quelle che ha chiamato build hardware “quasi finali“ di Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Trattandosi di prototipi, queste unità non eseguono Android e non sono avviabili, pertanto non ci sono informazioni sulla qualità della fotocamera o sulla durata della batteria, ad esempio.

Nonostante questa limitazione, la schermata del bootloader che appare al posto di Android mostra che Pixel 7 ha 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, mentre la versione Pro ha 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Non viene elencato alcun chip, ma sappiamo già che gli smartphone eseguiranno una versione migliorata del processore Tensor di Google.

Un aspetto molto interessante da osservare riguarda le dimensioni. Mentre Google Pixel 7 sembra essere più piccolo della versione dello scorso anno (e pesa anche 10 g in meno), Pixel 7 Pro presenta dimensioni più vicine a quelle di Pixel 6, anche se sembra essere leggermente più largo. Infine, cosa che però era stata svelata dalla stessa Google in occasione dell'I/O di quest'anno, l'array della fotocamera è stato leggermente modificato con ritagli ovali attorno alle lenti.

